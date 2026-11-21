'ଆକଭାନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ, ତ୍ୱରିତ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ': SRC
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 21, 2026 at 4:48 PM IST
SRC on Akvan damage, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ । ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ତ୍ୱରିତ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ।
ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶକୁ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ସମାଜର ସହଭାଗିତା ଓଡିଶାର ଶକ୍ତି । ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସମ୍ପୂକ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟିମ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟାରେ କମ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା । ଏବେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ରହିଛି । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ ।"
ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 50 ମିଲିମିଟରରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ଯାଜପୁରରେ 50 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଆକଭାନ ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସେହିପରି 7 ବ୍ଲକରେ 100ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ରାସ୍ତା, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ ଆକଭାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ବଡ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଛି । ତେଣୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଭଳି ଅକୱାନରେ ଯେମିତି ମୃତାହତ ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସହ ବୁଝାମଣା କରାଯିବ । ଭୂସ୍ଖଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ । ସେହିପରି ଏକ ଟିମ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯିବ । କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, ଭଳି ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Cyclone Shelter Ground Report: ‘ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ’: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଇଟିଭି ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Ground Report: ପେଣ୍ଠ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ: ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଔଷଧକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ !