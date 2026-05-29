ETV Bharat / state

୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR, ବି.ଏଲ୍.ଓ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅପିଲ୍

ରାଜ୍ୟରେ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସ୍.ଆଇ.ଆର୍ । ବି.ଏଲ୍.ଓମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତୀଭାଶନ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Ganjam Collector appealed to citizens to cooperate in SIR
୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR, ବି.ଏଲ୍.ଓ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଞ୍ଜାମ: ଏସ୍.ଆଇ.ଆର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍.ଆଇ.ଆର୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି “ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା”। ଯାହାକୁ ନେଇ ବି.ଏଲ୍.ଓ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତୀଭାଶନ ।

୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR, ବି.ଏଲ୍.ଓ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)

ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି," ଚଳିତ ମାସ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଜୁନ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି.ଏଲ୍.ଓ ମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ (Enumeration Form) ବଣ୍ଟନ କରିବେ । ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମର ଗୋଟିଏ ନକଲ ବିଏଲ୍‌ଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନକଲରେ ନିଜେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଭାବେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ । ଯାହାକୁ ଭୋଟରମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବେ । ଭୋଟରମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ (voters.eci.gov.in) ରୁ ଏହି ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୂରଣ ପରେ ସେହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅନଲାଇନରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଯଦି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ବିଏଲଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବେ । ଏହାସହ ନୂଆ ନିର୍ବାଚକ ଭାବେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଏଲଓ ସେହି ସମୟରେ ଫର୍ମ-୬ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ।ଏହି ପରିଗଣନା ସମୟରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅତିରିକ୍ତ ଦଲିଲପତ୍ର (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ) ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ବି.ଏଲ୍.ଓ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।"

ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ୦୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ୦୫ ଜୁଲାଇରୁ ୦୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ କାହିଁକି କଟିଲା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ । ଯାହାକୁ ଇ.ଆର୍.ଓ. ମାନେ ୦୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ନେବା ସହିତ ତା’ପରେ ୦୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।ଏସ୍. ଆଇ.ଆର୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତ ବିଶେଷ ନିକଟସ୍ଥ ବି.ଏଲ୍.ଓଙ୍କୁ ଅଥବା voters.eci.gov.in କିମ୍ବା ECINET ଆପ୍ କିମ୍ବା ୧୯୫୦ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ । ଏସ୍.ଆଇ.ଆର୍ ସମୟରେ ବି.ଏଲ୍.ଓ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀଭାଶନ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମେ’ ୩୦ରୁ SIR, ସାତୋଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଲେ ସିଇଓ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୈଠକ; ଅପପ୍ରଚାର ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦେବାକୁ ସିଇଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ଓଡିଶା ଏସଆଇଆର
SPECIAL INTENSIVE REVISION
GANJAM COLLECTOR KEERTHI VASAN
GANJAM DISTRICT ADMINISTRATION
SIR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.