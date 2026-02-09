ଗୋପାଳପୁରର 44ଟି ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ।
Published : February 9, 2026 at 11:29 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଜେପିର ମିଶନ ହେଉଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ । ଆଉ ଏହି ଜନକଲ୍ୟାଣ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜନପ୍ରତନିଧି ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାମ କରିବେ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏପରି ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲର ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 44 ଗୋଟି ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ।
ବିଜେପି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଳନ୍ଥରା ସ୍ଥିତ ଇଶାଣେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସରଞ୍ଚନା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମନେରେଗା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଭି.ବି.ଜି.ରାମ ଜି ଯୋଜନା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଥିଲେ, "ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ 125 ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ପାଇପାରିବେ । କେବଳ କାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କାମ ସମେତ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । କୌଣସି ଦଳଗତ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗରୀବ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ଏହା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।"
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଓ୍ବାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥିବା ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗଦେଇ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ଦଳ କିଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ । ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କିଭଳି ସୁଫଳ ଜନସାଧାରଣ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସରୋଜ ସାବତଙ୍କ ସମେତ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଓ୍ବାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର