ସ୍ବଚ୍ଛା ଗାଁ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ, ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ

ଗଞ୍ଜାମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।

GANJAM DISTRICT ADMINISTRATION
ଆମ ଗଞ୍ଜାମ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ (ETV Bharat Odisha)
Published : May 19, 2026 at 8:24 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ‘ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି..ସ୍ବଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବି...ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମଦାନ କରିବି...ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବି’....ଏହା କେବଳ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ସ୍ବଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଭିବନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଆଜିଠୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ । ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅଳିଆ ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, 2 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମଦାନ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍‌ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନ । ଏଥିସହ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ସଭିଏଁ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ୨୨ ଗୋଟି ବ୍ଲକର ୫୦୩ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଭାବିନିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ନିଜେ ସଫେଇ କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ ।

ଆମ ଗଞ୍ଜାମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ ଅଭିଯାନର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ:

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହାର କୁ-ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅଭିଯାନ ।

ସ୍ବଚ୍ଛତା ଶପଥପାଠ
ସ୍ବଚ୍ଛତା ଶପଥପାଠ

କଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ?

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ‘ମିଶନ୍ ଜିରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭିଜିବିଲିଟି’। ମୁଖ୍ୟତଃ...

  1. ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା
  2. ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା
  3. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି


ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସଭିଏଁ...

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଭାବିନିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ଯୁବବର୍ଗ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି


ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଶପଥପାଠ:

ଗାଁକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଭାବିନିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡଃ ଶ୍ବେତ କୁମାର ଦାଶ, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ବଜିତ୍ ରାୟ, ଭାବିନିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।


ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତି ୱାସନ କହିଛନ୍ତି, ‘ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ୫୦୩ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ୧୦୦ରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବଚ୍ଛତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।’

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସଭିଏଁ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି

ସଚେତନ କରୁଛି ମାସ୍କଟ କୃଷ୍ଣ:

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାସ୍କଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାସ୍କଟ କୃଷ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛି ।’

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି:

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବା, ଆମର ସେଥିରେ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରୁଛି ।

ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ସ୍ବାଗତ କଲେ ସରପଞ୍ଚ:
ଏହି ଅବସରରେ ଭାବିନିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।’ ଏପରି ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରାଇବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଆମ ଗଞ୍ଜାମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ ଅଭିଯାନର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡଃ ଶ୍ୱେତ କୁମାର ଦାଶ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ସେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ।ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରହୁଥିବା ବାସସ୍ଥାନ, ଗ୍ରାମ ସଫା ହୋଇପାରିବ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

GANJAM DISTRICT ADMINISTRATION

