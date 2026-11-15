ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ୧୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଜନସଚେତନତା ,କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସଦର ମହକୁମା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 15, 2026 at 7:36 AM IST
GANJAM CYCLONE PREPARATION, ବ୍ରହ୍ମପୁର : ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଚଳିତ ମାସ ୧୮ ଓ ୧୯ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ଶନିବାର ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଦରମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନରେ ତତ୍ପର ରହିବେ । ଗତ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ, ଆଲୋକ, ଶୌଚାଳୟ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟାର ଆଲର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କୂଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ନୂଆ କରି କେହି ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଡିଓ ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବେ । ଏଥିସହିତ ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସହ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବେ । ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି ପାଇଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ନିରୋଧୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖାଯିବ ।
ଏଥିସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯେପରି ବ୍ୟାହତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଓ ୱାଟ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ସହ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କରାଯିବ । ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ବିସ୍କୁଟ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିବ ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଅଗ୍ନିଶମ, ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ, ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି, ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଖରଖରୀ ନାଳ ସମେତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ଏପରିକି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପାଚିଲା ଫସଲ ଅମଳ କରି ନେବାକୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବେ । ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହେଲେ ବିଡିଓ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୯ଟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ । ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ । କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସଦର ମହକୁମା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ପାଇଁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହାୟତା ଓ ଫସଲ ବୀମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଓ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । କେତେକ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହାୟତା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଣ୍ଣବ ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ଚାଲିଥିବା ସହାୟତା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରବିବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ନହୋଇ ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କ ସୂଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, 2 ମାସରେ ଆନିକଟ ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର