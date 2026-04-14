ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟିର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟ

ଭକ୍ତଙ୍କ ଡ଼ାକରେ କମ୍ପିଲା ମେରୁ ପଡ଼ିଆ । ଉଦଯାପିତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

GANJAM DANDA YATRA CONCLUDES
ଶେଷ ହେଲା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 10:55 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଶେଷ ହେଲା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା । ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ମେରୁଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ । ଦୀର୍ଘ ୨୧ ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଜି ମାନସିକଧାରୀ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବେ ।

ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ-

ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ମେରୁଯାତ୍ରା । ମା'ଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସମୁଖରେ ଏକ ମେରୁଖୁଣ୍ଟ ତିଆର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ମାନସିକଧାରୀ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ମନ୍ଦିର ସମୁଖରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରଭାକୁ ନେଇ ମେରୁଖୁଣ୍ଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହି ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ପାଟଭୁକ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ମେରୁଖୁଣ୍ଟରେ 3 ଥର ଝୁଲାଇବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହାପରେ ଉଦ‌ଯାପିତ ହୋଇଥାଏ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମେରୁଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ।

ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠାରେ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ୯ ଦିନ ପରେ ୨୧ ଦିନ, ୧୮ ଦିନଆ କିମ୍ବା ୧୩ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହାପରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ତା' ପୂର୍ବଦିନ ଏହି ଯାତ୍ରା ଉଦ୍‌ଯାପିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟିର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟ:

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମାନସିକଧାରୀ ଅନେକ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାନା, ପିଞ୍ଛମୁଠା, ଝୁଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନବାତ, ମୁଗଜାଇ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଆବଶ୍ୟକ ଫୁଲ ମାଳ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିକ୍ରିବଟା ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟିର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଗବେଷକମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

