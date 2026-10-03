ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ NO UPI Day ପାଳନ; 'ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ'
UPI ଉପରେ MDR ଶୁଳ୍କକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ପକ୍ଷରୁ 'ନୋ ୟୁପିଆଇ ଡେ ପାଳନ' । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 3, 2026 at 10:32 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: UPI ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏମଡିଆର ଶୁଳ୍କକୁ ବିରୋଧ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) 'NO UPI Day 'ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ଶର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସହର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ୨କୁ 'NO UPI Day' ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ସହ ଏମଡିଆର ଶୁଳ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
UPI ଉପରେ MDR ଶୁଳ୍କକୁ ବିରୋଧ:
ଗଞ୍ଜାମ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ (GCC) ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ୟୁପିଆଇ (UPI) କାରବାର ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ (MDR) ଶୁଳ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଜିଏସଟି ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ବ୍ୟବସାୟିକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ସହରର କୋମଲାବାରୀ ସାହିରେ ରହିଥିବା ଜିସିସି (GCC) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବଡ଼ ବଜାର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ସାହି, ଦେଶୀବେହେରା ସାହି, ସାନ ବଜାର, ଗିରି ମାର୍କେଟ,ଏସଏନଟି ରୋଡ, ୟୁବି ରୋଡ, ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜ ରୋଡ, ଗୋଷାଣୀନୂଆଗାଁ, ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, କାମପଲ୍ଲୀ, ସୁବାରାଓ ଛକ, ଗାନ୍ଧୀନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
'ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ'
"ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ୟାମେଣ୍ଟ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି । ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଏମଡିଆର (MDR) ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିତିଦିନିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... UPIରେ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧ; ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ପ୍ରତିବାଦ, ୧୫ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର