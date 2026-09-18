ପାର୍ବଣରେ ଭାଇଚାରାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ, ଗଞ୍ଜାମରେ 43 ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିଛି ଶେଖ୍ ଇଫହାମଙ୍କ ତିଆରି ପଗଡ଼ି
ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଦେଶ ଯାଏଁ ପଗଡ଼ି ତିଆରି କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଗଡ଼ି କଳାକାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 40 ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ୍ ଇଫହାମ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 18, 2026 at 5:35 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇଚାରା ଇତିହାସ ବହୁ ପୁରୁଣା । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସାଲବେଗ । ଏଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ପଗଡ଼ି କଳାକାର ଶେଖ୍ ଇଫହାମ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭାଇଚାରାର ନିଦର୍ଶନ । ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଗଣେଷ ପୂଜା, ନବରାତ୍ରଠାରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ପୂରା ପାର୍ବଣ ସମୟରେ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଗଡ଼ି କଳାକାର ଶେଖ୍ ଇଫହାମ୍ । ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନଲୋଭା ପଗଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ୧୩୦ ପ୍ରକାର ପଗଡ଼ି ତିଆରି ସହ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଇଫହାମ । ETV Bharatର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖାଜା ସାହିର ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ୍ ଇଫହାମ୍ । ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ପଗଡ଼ି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଯିଏ ଯେଉଁ ଶୈଳୀର ପଗଡି ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ବିଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ପ୍ରକାରର ପଗଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଇଫହାମ ମାତ୍ର ୩୩ ସେକେଣ୍ଡରେ ମରାଠି ଶୈଳୀର ପଗଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
43 ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଇଫହାମଙ୍କ ତିଆରି ପଗଡ଼ି:
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଆଖପାଖ ସହର ଏବଂ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଶୋଭା ପାଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ଏବଂ ସାଜସଜା। ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଅଧିକାଂଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଇଫହାମଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ପଗଡ଼ି ଶୋଭା ପାଉଛି । ଶେଖ୍ ଇଫହାମ୍ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପଗଡ଼ି ନୁହେଁ ବରଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କୃଷ୍ଣ ବେଶଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପଗଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ।
ଇଫହାମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୩ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପଗଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମନଗର , ଶ୍ରୀରାମ ନଗର , ପ୍ରେମନଗର ଏବଂ କନିଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିମଖଣ୍ଡି ଭଳି ବଡ ବଡ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଇଫହାମଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଗଡ଼ି । ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଉ ନାଁ କାହିଁକି, ପଗଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଇଫହାମଙ୍କୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପଗଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରରେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତଥର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପଗଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଜାନନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଶେଖ୍ ଇଫହାମ କୁହନ୍ତି ‘‘ଚଳିତଥର ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି । ଗତ ୧୬ ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବରେ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହଣି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ପଗଡି ବାନ୍ଧୁଥିଲି । ଏହାପରେ ନିଜ ରୁଚିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛି । ଆଗକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ’’।
ପଗଡ଼ି ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରୁ ଆଣନ୍ତି କପଡ଼ା:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପଗଡ଼ି ପସ୍ତୁତି ପାଇଁ କପଡ଼ା ଆଣନ୍ତି ଇଫହାମ୍ । ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କୋଲକାତା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପଗଡ଼ି କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କପଡାକୁ ବାହାରୁ ଆଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ ବ୍ରୁସ୍,ମୋତି ଓ ହାର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ପଗଡ଼ିରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁର କପଡା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ସାତ ରଙ୍ଗରେ ଥିବା କପଡା ଗୁଜୁରାଟ, ପାଲ୍ଲି , ଦିଲ୍ଲୀର ଗାନ୍ଧୀନଗର , କର୍ଣ୍ଣାଟକ , ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ , କେରଳ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅର୍ଡର କରି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ।
ଇଫହାମଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଖୁସିରେ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଗଡି କଳାକାରଙ୍କ ଠୁ କାବୁଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଫଗାନୀ ପଗଡି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବାର କଳା ଶିଖିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଏଭଳି କଳାକାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥାଏ ।
ପଗଡି ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିନାମା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପଗଡି କଳାକାର ନଥିବା ବେଳେ, ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କଳାକାର ଆସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଖୁଣତାର ସହ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଇଫହାମ୍ । ଏପରିକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଭେଣ୍ଟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ କରିବା ସହି ଇଫହାମଙ୍କ ସହ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।
ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପୂଜକ ବିଶ୍ୱଜିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ଭାଇଚାରର ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପୂଜାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଦେଲି ସେହିଦିନ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା । ଏନେଇ ଇଫହାମଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ’’
ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପଗଡ଼ି ତିଆରି କରି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଖ୍ ଇଫହାମ୍ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 21,000 ଗୁପଚୁପରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର