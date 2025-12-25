ETV Bharat / state

ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବ ସ୍ମାର୍ଟଷ୍ଟିକ-ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ, ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର

ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର ଦୁଇ ଜଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଏବଂ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ।

Ganjam Berhampur Class 9 Students Develop Smart Stick and Smart Glasses to Simplify Life for the Visually Impaired
ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପକରଣ (ETV Bharat Odisha)
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଠାରୁ ନେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନିତିଦିନିଆ କାମ... ଏସବୁ ସଠିକ ଭାବେ ସମାପନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସହାୟକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥାଏ । ହେଲେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ । ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା....

ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପକରଣ (ETV Bharat Odisha)

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କୃତି:

ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ନେଇ ଘରେ ଏକାକୀ ରହିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ଅନେକ ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଷ୍ଟିକ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇପାରିନଥାଏ । ଫଳରେ ସତର୍କତାର ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘଟିବାର ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଭଳି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ।

Student explaining about his smart stick project to students
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ ବ୍ଲକର ଧନନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ପି.ଏମ୍.ଶ୍ରୀ ନାଥେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ସମେତ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭଞ୍ଜନଗର ପି.ଏମ୍ .ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାଢୀ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୈଶଳରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

9th class Student Ashwini kumar padhi
ପି.ଏମ୍ .ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାଢୀ (ETV Bharat Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବାଧା କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାସ (ଚଷମା)ରେ ରହିଥିବା ସେନସର ଠଉରେଇ ନିଏ । ଏହା ପରେ ବଜର ବାଜି ଉଠିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରୀ ଜଣକ ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ । କିଛି ଦୂରତାରୁ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଠଉରାଇ ନେଇ ବଜର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ।"


ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟିକ୍‌ଟି ୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଟ୍ରାକ କରିବାର ସକ୍ଷମ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ୱା ପଥର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡି ରହିଥିଲେ ଷ୍ଟିକରେ ରହିଥିବା ସେନ୍ସର ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଲାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତଥା ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେଶ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଖୁବ୍ କମ୍ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ଚଷମା ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ଏହି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୧୨ ଶହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ । ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ।"

Smart blind stick project
ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bharat Odisha)


ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଙ୍ଗ୍ ଲ୍ୟାବ:
"ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଙ୍ଗ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଅନେକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନୂତନ ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ କୋଡିଙ୍ଗ୍ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ପିଲା ଅର୍ଡିନୋ ୟୁନୋ ବୋର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକେଜ୍ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ସେସନିଙ୍ଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି" ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ରାଜେଶ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଙ୍ଗ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

9th class Student Sridhar Patra
ଶେରଗଡ ବ୍ଲକର ଧନନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ପି.ଏମ୍.ଶ୍ରୀ ନାଥେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସେନସର୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ପି.ଏମ୍ .ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାଢୀ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୃଷ୍ଟିବାଧକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚାଲିବା ସମୟରେ କିଛି ଦେଖିପାରିନଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ୱା ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏହି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କୌଣସି ବାଧା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ ତେବେ ଏହାକୁ ଜାଣି ଆଲାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସେନସର୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ । ଏହା ପରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବା ଦ୍ବାରା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ମିଳିଥାଏ ।" ଏହି ଷ୍ଟିକରେ ଅଡିନୋ ୟୁନୋ ସହିତ ବ୍ରେଡବୋର୍ଡ, ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ ସେନସର ସହିତ ରିଚାର୍ଜେବଲ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ବଖାଣୀ କହିଛନ୍ତି ।

Student showing off his smart glasses
ଛାତ୍ର ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 2 ବାଳକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରେ । ଏପରି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ର । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।

A ninth class Students smart device
ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପକରଣ (ETV Bharat Odisha)
Student explaining his project
ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

