ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବ ସ୍ମାର୍ଟଷ୍ଟିକ-ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ, ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର
ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର ଦୁଇ ଜଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଏବଂ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ।
Published : December 25, 2025 at 6:55 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଠାରୁ ନେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନିତିଦିନିଆ କାମ... ଏସବୁ ସଠିକ ଭାବେ ସମାପନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସହାୟକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥାଏ । ହେଲେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ । ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସରଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା....
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କୃତି:
ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ନେଇ ଘରେ ଏକାକୀ ରହିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ଅନେକ ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଷ୍ଟିକ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇପାରିନଥାଏ । ଫଳରେ ସତର୍କତାର ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘଟିବାର ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଭଳି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ ବ୍ଲକର ଧନନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ପି.ଏମ୍.ଶ୍ରୀ ନାଥେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ସମେତ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭଞ୍ଜନଗର ପି.ଏମ୍ .ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାଢୀ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୈଶଳରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବାଧା କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାସ (ଚଷମା)ରେ ରହିଥିବା ସେନସର ଠଉରେଇ ନିଏ । ଏହା ପରେ ବଜର ବାଜି ଉଠିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାରୀ ଜଣକ ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ । କିଛି ଦୂରତାରୁ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଠଉରାଇ ନେଇ ବଜର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ।"
ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟିକ୍ଟି ୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଟ୍ରାକ କରିବାର ସକ୍ଷମ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ୱା ପଥର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡି ରହିଥିଲେ ଷ୍ଟିକରେ ରହିଥିବା ସେନ୍ସର ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଲାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତଥା ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେଶ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଖୁବ୍ କମ୍ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ଚଷମା ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ଏହି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୧୨ ଶହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ । ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ।"
ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଙ୍ଗ୍ ଲ୍ୟାବ:
"ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଙ୍ଗ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଅନେକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନୂତନ ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ କୋଡିଙ୍ଗ୍ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ପିଲା ଅର୍ଡିନୋ ୟୁନୋ ବୋର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ଲିକେଜ୍ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ସେସନିଙ୍ଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି" ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ରାଜେଶ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଙ୍ଗ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସେନସର୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ପି.ଏମ୍ .ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାଢୀ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୃଷ୍ଟିବାଧକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚାଲିବା ସମୟରେ କିଛି ଦେଖିପାରିନଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ୱା ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏହି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କୌଣସି ବାଧା କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ ତେବେ ଏହାକୁ ଜାଣି ଆଲାର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସେନସର୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ । ଏହା ପରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବା ଦ୍ବାରା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ମିଳିଥାଏ ।" ଏହି ଷ୍ଟିକରେ ଅଡିନୋ ୟୁନୋ ସହିତ ବ୍ରେଡବୋର୍ଡ, ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ ସେନସର ସହିତ ରିଚାର୍ଜେବଲ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ବଖାଣୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 2 ବାଳକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇପାରେ । ଏପରି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ର । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁହେଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର