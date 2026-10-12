କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଚିଲିକା ପରେ ବାହୁଦା ମୁହାଣରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ । କିଲୋ ପ୍ରତି ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 12, 2026 at 8:57 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷରେ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପାଲଟିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନୂଆ ଆଶା । ଚିଲିକା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଦା ମୁହାଣ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରି ଅନେକ ପରିବାର ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଉପଯୋଗ ହେଉନଥିବା ଜଳାଶୟରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ଏହି ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସେପଟେ କଙ୍କଡ଼ାର ଆକାର ଏବଂ ଓଜନ ଅନୁସାରେ କିଲୋ ପ୍ରତି ୭୦୦ରୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋନପୁର, ସୋରଳ, କଇଠା ଓ କତୁରୁ ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଥିଲେ । ଏଭଳି ସମୟରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ରିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା କିମ୍ୱା ବୃତ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହ ସେମାନେ ଯେପରି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ କରି ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ମତ୍ସଜୀବୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍କଡା ଚାଷ କରି ଅନେକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର:
ଚିକିଟି ବ୍ଲକ କଇଠା ଗ୍ରାମର ଧନୁ ବେହେରା ଏହାର ଉଦାହରଣ । ପୂର୍ବରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରି କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ସେ ମାଛ ଚାଷ ଓ ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଆପଣାଇଥିଲେ । ନିଜର ଚାରି ଏକର ଜମିରେ ପୋଖରୀ ପରିଚାଳନା କରି ସେ ଏହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।
ଧନୁ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ । ଏହି ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଲା, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଅନେକ କ୍ଷତିର ସମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡିରେ ଏମିତି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ତାହାକୁ ଛାଡି ଦେଲୁ । ଆଉ ଏହାପରେ ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ । ଗତବର୍ଷ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ରୁ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । କଙ୍କଡ଼ାର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଜନ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଆୟ ହୋଇପାରୁଛି ।"
ଆକାର ଅନୁସାରେ ଦର, ବଜାରରେ ଚାହିଦା:
ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହୁଦାରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର । ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ଯାଆଁଳା ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହକୁ ଜିଏଲ୍ (GL) କୁହାଯାଏ । ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉକ୍ତ ଜଳବାୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଏ । ତାହା ୩୫୦ରୁ ୪୫୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏହାର ବଜାର ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୭୦୦ରୁ ୭୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ୫୨୦ରୁ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ ତଳକୁ ରହିଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଦର ୧୨୦୦ରୁ ୧୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ୮୨୦ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଏକ୍ସେଲ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦର ୧୭୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ଏକ କିଲୋ ୨୦ ଗ୍ରାମରୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ଯେଉଁ କଙ୍କଡା ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ । ତାହାର ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତିନି ହଜାରରୁ ,୩୧ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଆଦାୟ ହେଉଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସମେତ ବାଲୁଗାଁର ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରକୁ ପଠାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି ।
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ, ସହଯୋଗ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ:
କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆକ୍ୱାକଲଚର୍ (RGCA)ରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଯାଆଁଳ ଆଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଖରୀର ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ପରିଚାଳନା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏକ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ସଂଯୋଜକ ମିଥୁନ୍ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ସୋନପୁର, ସୋରଳ, କଇଠା ଓ କତୁରୁ ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପରିବାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଜଳବାୟୁରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବାରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ।ଏହାପରେ ସେମାନେ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିକଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷରେ ପରିବେଶର କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବା ସହିତ କୌଣସି କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ବେଳେ ମାଛକୁ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଏବେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଛି ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ଆରଜିସିଏ (RGCA) ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସୁଛି । ୨ ଗ୍ରାମରୁ ୩ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ କଙ୍କଡ଼ା ଆସୁଛି । କଙ୍କଡାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋଲ୍ଟିଂ ହେବ ସେତେ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ୍ ହେଇପାରିବ । ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ ୫୦୦୦ କଙ୍କଡ଼ା ଜାଆଁଳା ଛଡାଯାଇଥାଏ । କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ସିଏଏ (CAA) ଲାଇସେନ୍ସ, କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ୱାକଲଚର୍ ଅଥରିଟିର ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏକ୍ରିକ୍ ଆସିବା ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ କଙ୍କଡା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ରିକ୍ରେ ୧୮ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ,ଆଉ ଚଳିତଥର ୧୨ ଜଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜିଲ୍ଲା କୋଡିନେଟ୍ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ଚାଷ,ଏଠିକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବହୁତ ଆଶା ବିକିରଣ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେନ୍ସିଂ, ୱାର୍ଟର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି । ଏକ୍ରିକ୍ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଆସିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗୃହିିଣୀରୁ ପାଲଟିିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ; ଛତୁ ଚାଷ କରି ୨୦୦ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସହ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର B.tech ଛାତ୍ର, ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର