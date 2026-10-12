ETV Bharat / state

କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

ଚିଲିକା ପରେ ବାହୁଦା ମୁହାଣରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ । କିଲୋ ପ୍ରତି ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Ganjam Crab Farming
କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2026 at 8:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷରେ କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପାଲଟିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନୂଆ ଆଶା । ଚିଲିକା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଦା ମୁହାଣ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରି ଅନେକ ପରିବାର ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଉପଯୋଗ ହେଉନଥିବା ଜଳାଶୟରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ଏହି ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସେପଟେ କଙ୍କଡ଼ାର ଆକାର ଏବଂ ଓଜନ ଅନୁସାରେ କିଲୋ ପ୍ରତି ୭୦୦ରୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ...

କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋନପୁର, ସୋରଳ, କଇଠା ଓ କତୁରୁ ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଥିଲେ । ଏଭଳି ସମୟରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ରିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା କିମ୍ୱା ବୃତ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହ ସେମାନେ ଯେପରି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ କରି ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ମତ୍ସଜୀବୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍କଡା ଚାଷ କରି ଅନେକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ମିଳୁଛି ଭଲ ରୋଜଗାର:

ଚିକିଟି ବ୍ଲକ କଇଠା ଗ୍ରାମର ଧନୁ ବେହେରା ଏହାର ଉଦାହରଣ । ପୂର୍ବରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରି କ୍ଷତି ସହିବା ପରେ ସେ ମାଛ ଚାଷ ଓ ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଆପଣାଇଥିଲେ । ନିଜର ଚାରି ଏକର ଜମିରେ ପୋଖରୀ ପରିଚାଳନା କରି ସେ ଏହି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।

Ganjam Crab Farming
କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଧନୁ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ । ଏହି ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଲା, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଅନେକ କ୍ଷତିର ସମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡିରେ ଏମିତି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ତାହାକୁ ଛାଡି ଦେଲୁ । ଆଉ ଏହାପରେ ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ । ଗତବର୍ଷ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷରୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ରୁ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । କଙ୍କଡ଼ାର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଜନ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଆୟ ହୋଇପାରୁଛି ।"

ଆକାର ଅନୁସାରେ ଦର, ବଜାରରେ ଚାହିଦା:

ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହୁଦାରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର । ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ଯାଆଁଳା ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହକୁ ଜିଏଲ୍ (GL) କୁହାଯାଏ । ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉକ୍ତ ଜଳବାୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଏ । ତାହା ୩୫୦ରୁ ୪୫୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏହାର ବଜାର ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୭୦୦ରୁ ୭୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ୫୨୦ରୁ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ ତଳକୁ ରହିଥିବା କଙ୍କଡ଼ା ଦର ୧୨୦୦ରୁ ୧୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ୮୨୦ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଏକ୍ସେଲ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦର ୧୭୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ଏକ କିଲୋ ୨୦ ଗ୍ରାମରୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ଯେଉଁ କଙ୍କଡା ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ । ତାହାର ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତିନି ହଜାରରୁ ,୩୧ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ । ଆଦାୟ ହେଉଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସମେତ ବାଲୁଗାଁର ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରକୁ ପଠାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି ।

Ganjam Crab Farming
କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ, ସହଯୋଗ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ:

କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆକ୍ୱାକଲଚର୍ (RGCA)ରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଯାଆଁଳ ଆଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଖରୀର ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ ପରିଚାଳନା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ।

Ganjam Crab Farming
କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଏକ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ସଂଯୋଜକ ମିଥୁନ୍ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ସୋନପୁର, ସୋରଳ, କଇଠା ଓ କତୁରୁ ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପରିବାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଜଳବାୟୁରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବାରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ।ଏହାପରେ ସେମାନେ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିକଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷରେ ପରିବେଶର କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବା ସହିତ କୌଣସି କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ବେଳେ ମାଛକୁ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଏବେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଛି ।

Ganjam Crab Farming
କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)


ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ଆରଜିସିଏ (RGCA) ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସୁଛି । ୨ ଗ୍ରାମରୁ ୩ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ କଙ୍କଡ଼ା ଆସୁଛି । କଙ୍କଡାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋଲ୍ଟିଂ ହେବ ସେତେ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ୍ ହେଇପାରିବ । ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ ୫୦୦୦ କଙ୍କଡ଼ା ଜାଆଁଳା ଛଡାଯାଇଥାଏ । କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ସିଏଏ (CAA) ଲାଇସେନ୍ସ, କୋଷ୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ୱାକଲଚର୍ ଅଥରିଟିର ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏକ୍ରିକ୍ ଆସିବା ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ କଙ୍କଡା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ରିକ୍‌ରେ ୧୮ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ,ଆଉ ଚଳିତଥର ୧୨ ଜଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।

Ganjam Crab Farming
କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗର ଏକ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜିଲ୍ଲା କୋଡିନେଟ୍ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ଚାଷ,ଏଠିକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବହୁତ ଆଶା ବିକିରଣ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେନ୍ସିଂ, ୱାର୍ଟର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି । ଏକ୍ରିକ୍ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଆସିବ ।"

Ganjam Crab Farming
କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ, ବଦଳୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗୃହିିଣୀରୁ ପାଲଟିିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ; ଛତୁ ଚାଷ କରି ୨୦୦ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସହ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର B.tech ଛାତ୍ର, ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ...


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ODISHA CRAB FARMING
GANJAM BAHUDA RIVER
ଗଞ୍ଜାମ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ
ଚିକିଟି ବାହୁଦା ମୁହାଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ
GANJAM CHIKITI CRAB FARMING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.