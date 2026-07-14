ETV Bharat / state

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡ, ଅକ୍ସିଜେନ ବେଡ୍,ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଶା ଏବଂ ଏଏନଏମ୍ କର୍ମୀ ।ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ODISHA COVID PREPAREDNESS
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଲର୍ଟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ganjam COVID Alert , ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗଞ୍ଜାମ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି । ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଯଦି କୌଣସି କୋଭିଡ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । "

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଲର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

"ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ କୋଭିଡ ମାମଲା ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବାର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ରହିଥିବା" କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବିନାଶ କୁମାର

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡିପିଏମ (District Program Manager) କହିଛନ୍ତି "ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରରେ କୋଭିଡ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ, ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ସହିତ ଆଇଏଲଆଇ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ।"

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ SARI (ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ) ରୋଗୀମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ILI (ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ସଦୃଶ ଲକ୍ଷଣ) ରହିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡ, ଅକ୍ସିଜେନ ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଶା ଓ ଏଏନଏମ୍ କର୍ମୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଏଥିସହ ORS, ପାରାସିଟାମଲ, ଜିଙ୍କ, ଭିଟାମିନ-A, ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଔଷଧ, ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଓ ଟିଟାନସ୍ ଟିକା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରତିଦିନ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା, ହସପିଟାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆନ୍ଧ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ; ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡା ନଜର

କେଉଁ ବ୍ଲଡ୍‌ ଗ୍ରୁପ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ANDHRA PRADESH COVID SURGE
ODISHA COVID PREPAREDNESS
GANJAM COVID ISOLATION WARD
ଗଞ୍ଜାମ କୋଭିଡ ଆଲର୍ଟ
GANJAM COVID ALERT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.