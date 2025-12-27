ETV Bharat / state

ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା 2026; ଧରିତ୍ରୀ ମାଆର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 'ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା-2026' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ । ଶପଥ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ।

Pledge for Progress 2026
ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 27, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Ganjam District Environment Drive ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଗଞ୍ଜାମ: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରତିଜ୍ଞା । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ । ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ୨୦୨୬": ଧରିତ୍ରୀ ମାଆ ପ୍ରତି ମୋର ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଜ୍ଞା; କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ QR କୋର୍ଡ ଜାର କରାଯାଇଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ ସେନେଇ QR କୋର୍ଡରେ ସ୍କାନ୍ କରି ଶପଥ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା 2026 (ETV Bharat)

ନୂଆବର୍ଷରେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୁପ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 'ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା-୨୦୨୬' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ଫୁଲତୋଡା, ମିଠା ସହିତ ଉପହାର ଆଣିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ବାରଣ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଧରିତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ 'ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା-୨୦୨୬' ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଶପଥ ନେବେ ସେନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ।

pledge for progress 2026
ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା 2026 (ETV Bharat)


ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା-2026:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ QR କୋର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି QR କୋର୍ଡକୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ସ୍କାନରେ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ନିଜର ନାମ ସହିତ ଇ-ମେଲ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ ।

Promise for Progress 2026
ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ୨୦୨୬ (ETV Bharat)

କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ:

  • ମୁଁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବା ସିଙ୍ଗିଲ୍‌ ୟୁଉଜ୍‌ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବି ଏବଂ ସବୁବେଳେ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଝୋଟ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବି ।
  • ମୁଁ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବି ଏବଂ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ପୁନଃଯୋଗ୍ୟ (refillable) ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି ।
  • ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ନ ପକାଇବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଡଷ୍ଟବିନ ବ୍ୟବହାର କରିବି । ଏହାସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ନ ପକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ।
  • ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍, ପଙ୍ଖା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବି ଏବଂ ମୋର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କମ କରିବି । ଅଯଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପଚୟ କରିବି ନାହିଁ ।
  • ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ 2 ଦିନ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ/କାରପୁଲିଂ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିଚାଲି କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି ।
  • ମୁଁ 2026 ମସିହାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବି ଏବଂ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବି ।

ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

Promise for Progress 2026
ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ୨୦୨୬ (ETV Bharat)

ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲେ ମିଳିବ ପ୍ରମାଣପତ୍ର:

ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଥିବା ଇ-ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ । ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଅଟୋ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ ।

ନୂଆବର୍ଷର ନୂତନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବେ ସେନେଇ "ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ୨୦୨୬" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍‌ରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଓ୍ବାସନ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।"

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା କଥା, ନୂଆବର୍ଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି । ଜିରୋ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା । ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ।

Ganjam Collector Office
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ:

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଦୀପ ଶତପଥୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛେ ତାହା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇ ଗାଡି ଚାଳାଇବା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି । ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମେସିନ୍‌ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁଜର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଫଳେ ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଉଚିତ । ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନହେବା ତା'ହେଲେ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିବ । ଆଗାମୀ ପୀଢି ପାଇଁ ଏହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।"

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ୪ ନମ୍ୱର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଶୁକ୍ଲଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ମୁଁ ନିଜେ ଏହାର ସଂଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଛି । ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

