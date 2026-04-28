ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ" ଯୋଜନା । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 28, 2026 at 12:42 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସାଥୀ ହେବ ‘ନିରୀକ୍ଷଣ’ ଆପ୍ । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ (ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ)" ଯୋଜନା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ୨୪୭ ଗୋଟି ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଆପ୍କୁ ଖୋଲି ସହାୟତା ମାଗିଲେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଅଟୋ ସେବା । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ୱା ଦୋଳିରେ ବୁହା ନହୋଇ ଅଟୋ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରସବ ଲାଗି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବ । ଏହି ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ଜିଲା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି । ବିଶେଷକରି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତିନିଥର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ (USG) ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମ୍ପ ପାୱାଲ୍ ହୋଇଥିବା USG କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ।
ନିରୀକ୍ଷଣ ଆପ୍ କଣ ଓ କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?
ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ଭବତୀ ଗର୍ଭଧାରଣ ପର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଆସୁଥିଲେ । ପାତ୍ରପୁର, ଧରାକୋଟ ଓ ସୋରଡା ଭଳି ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବାର ନଜର ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ‘ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ' ଆପ୍ର ବିକାଶ କରିଛି । କେବଳ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ୟୁସିଜି ସ୍କାନ ସହ ପ୍ରସବ ଲାଗି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ । ଏହି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଆପ୍ରେ ଲଗ ଇନ କରି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏଥିସହ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ ତାହା ଭରିବେ। ‘ଓକେ’ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ ସେହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ଅଟୋ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡି ସେହି ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସେହି ସହାୟତା ମାଗିଥିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସମେତ ସହାୟକଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେହି ଗାଡିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ । ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା କ୍ଷଣି ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡି ଭଡା ଦିଆଯିବ।
ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି. କିର୍ତ୍ତିଭାଶନ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଲଟ୍ରା ସାଉଣ୍ଡ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଅଟୋ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସେମାନେ ୟୁସିଜି ସ୍କାନ ଓ ପ୍ରସବ ଲାଗି ମାଗଣାରେ ଏହି ସେବାରେ ନିଜ ଘରୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ’’।
ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ (ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ) ଯୋଜନା ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାବ ଉପ-ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥବିଭାଗ ସହିତ ଆଶା , ଅଙ୍ଗନାୱାଡି , ସ୍ୱାସ୍ଥକର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
