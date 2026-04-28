ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ

ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ" ଯୋଜନା । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 28, 2026 at 12:42 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସାଥୀ ହେବ ‘ନିରୀକ୍ଷଣ’ ଆପ୍ । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ (ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ)" ଯୋଜନା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ୨୪୭ ଗୋଟି ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମ ଉପକୃତ ହେବେ ।

ଆପ୍‌କୁ ଖୋଲି ସହାୟତା ମାଗିଲେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ଅଟୋ ସେବା । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ୱା ଦୋଳିରେ ବୁହା ନହୋଇ ଅଟୋ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲ୍‌ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରସବ ଲାଗି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବ । ଏହି ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ଜିଲା ରେଡ୍‌କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି । ବିଶେଷକରି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ତିନିଥର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ (USG) ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମ୍ପ ପାୱାଲ୍ ହୋଇଥିବା USG କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ।

ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ
ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ (ETV Bharat Odisha)
ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ
ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ (ETV Bharat Odisha)

ନିରୀକ୍ଷଣ ଆପ୍ କଣ ଓ କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?

ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ଭବତୀ ଗର୍ଭଧାରଣ ପର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଆସୁଥିଲେ । ପାତ୍ରପୁର, ଧରାକୋଟ ଓ ସୋରଡା ଭଳି ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବାର ନଜର ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ‘ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ' ଆପ୍‌ର ବିକାଶ କରିଛି । କେବଳ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ୟୁସିଜି ସ୍କାନ ସହ ପ୍ରସବ ଲାଗି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ । ଏହି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଆପ୍‌ରେ ଲଗ ଇନ କରି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏଥିସହ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ ତାହା ଭରିବେ। ‘ଓକେ’ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ ସେହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥିବା ଅଟୋ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡି ସେହି ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସେହି ସହାୟତା ମାଗିଥିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସମେତ ସହାୟକଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେହି ଗାଡିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ । ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା କ୍ଷଣି ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡି ଭଡା ଦିଆଯିବ।

ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ
ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ (ETV Bharat Odisha)
ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ
ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି. କିର୍ତ୍ତିଭାଶନ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଲଟ୍ରା ସାଉଣ୍ଡ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଅଟୋ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସେମାନେ ୟୁସିଜି ସ୍କାନ ଓ ପ୍ରସବ ଲାଗି ମାଗଣାରେ ଏହି ସେବାରେ ନିଜ ଘରୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ’’।

ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ
ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ (ETV Bharat Odisha)

ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ (ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ) ଯୋଜନା ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାବ ଉପ-ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥବିଭାଗ ସହିତ ଆଶା , ଅଙ୍ଗନାୱାଡି , ସ୍ୱାସ୍ଥକର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

