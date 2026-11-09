ଦୀପାବଳି ନପାଳି ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମିଳିଲା ୫୦ କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା
ବନ୍ୟାରେ ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 9, 2026 at 8:15 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦୀପାବଳିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ନପାଇ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିପନ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଚଳିତ ବନ୍ୟା ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କିର୍ତ୍ତିଭାସନଙ୍କ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପାଳିଲେନି ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହି ଅବସରରେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଳକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ସମେତ ଆସିକା ବ୍ଳକର ନବରତ୍ନପୁର ,ଜାହାଡ଼ା ଭଳି ଗ୍ରାମର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏହି ଅବସରରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ବାଣ୍ଟିଛି ପରିବାର । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଓ ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଓ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବନ୍ୟାରେ ଗିଡ଼ିପାବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଏକ କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଦୀପାବଳୀରେ ବାଣ ନଫୁଟାଇ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଣ ଫୁଟାାଇବା ଅର୍ଥରେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।
ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଦୀପ ନିଆଁରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ
ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ଡିଭାଇରଡରରେ ପିିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 3 ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର