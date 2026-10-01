ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଓ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ଗର୍ଭପାତ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ୍
ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 1, 2026 at 11:46 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଏଣିକି ବିନା ବୈଧ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ବା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧର ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏନେଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ ୨୯ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ପିସି ଆଣ୍ଡ ପିଏନଡିଟି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିଲ୍ଲା ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ବୈଧ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବିନା ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଭଳି ଔଷଧର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବେଆଇନ ଗର୍ଭପାତ ସହ ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ ଆଧାରିତ ଗର୍ଭପାତ ଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲେ...
- ମିଫେପ୍ରିଷ୍ଟୋନ୍,
- ମିସୋପ୍ରୋଷ୍ଟଲ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏବଂ
- H ଓ H1 ଶ୍ରେଣୀର ଔଷଧ
ବୈଧ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବିନା ଏହି ସମସ୍ତ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତିର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଔଷଧ ଓ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ, ୧୯୪୦ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୪୫ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଔଷଧ ବୈଧ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବିନା ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପିସି ଆଣ୍ଡ ପିଏନଡିଟି ଆଇନ (PCPNDT Act), ୧୯୯୪ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ ଆଧାରିତ ଗର୍ଭପାତ ଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ
IISER ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷଣା: ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର