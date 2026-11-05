ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବେ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରେ ଏବେ ନିମ୍ନ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଉଭୟ ଧଳ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସର୍ତ୍ତରୋପ କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 5, 2026 at 9:54 AM IST
କଟକ: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବେ ଗ୍ୟାଙ୍କଷ୍ଟର ସୁଶୀଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତ। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧାରା ୧୨୯ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଧଳ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ ଅଦାଲତରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହି ଧାରା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ।
ସୁଶୀଲ-ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତଙ୍କ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପଥ ପରିଷ୍କାର
ଧାରା ୧୨୯ ମାମଲାରେ ସୁଶାନ୍ତ ଓ ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇ ୨୦୨୬, ଜୁଲାଇ ୨୭ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଉଭୟ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ପୃଥକ ଆବେଦନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ ଅଦାଲତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଏନଏସଏସର ଧାରା ୧୩୦, ୧୩୩ ଓ ୧୩୫(୩)ରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ପିଆର୍(ପୁଲିସ ରିପୋର୍ଟ)ର କପି ସୁଶୀଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏଡିସିପି ତଥା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଉଭୟ ଧଳ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସର୍ତ୍ତରୋପ କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତେଵେ ଧାରା ୧୨୯ ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ ଅଦାଲତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଯଦି ଜାମିନ ମିଳି ନଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାଏ ତେବେ ହିଁ କେବଳ ଉଭୟ ଜେଲରେ ରହିବେ। ମର୍କତନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପିଆର୍ ଆଧାରରେ ଧାରା ୧୨୯ ମାମଲାରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୭ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ଓ ସୁଶୀଲ ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି।
ଉଭୟ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ୨୦୧୬ରେ ଆଇପିସିର ଦଫା ୩୮୭, ୧୨୦(ବି), ୩୪, ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୨୫(୧-ଏଏ), ୨୭ ଓ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ୨୦୨୦ରେ ଆଇପିସିର ଦଫା ୩୮୭, ୧୨୦-ବି, ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୨୫(୧-ଏ),୨୫(୧-ଏଏ),୨୫(୧-ବି)ରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଆରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରେ ଏବେ ନିମ୍ନ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଦୀପୁ ଓ ଓମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମେତ ୪ଟି ଦୌରା ଅଦାଲତ ମାମଲାରେ ଓ ୧୨ଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ମାମଲାରେ ସୁଶୀଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ସୁଶୀଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜାମିନ ମିଳି ସାରିଛି। ସେହିପରି ଗତ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଓ ମର୍କତନଗର ଥାନା ମାମଲାରେ ସୁଶୀଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ୨୦୨୬, ଜାନୁଆରି ୨୯, ଓ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୧ରେ ସୁଶୀଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଥିଲେ । କଟକସ୍ଥିତ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଜାମିନରେ ଯିବା ପରେ ଉଭୟ ମାମଲାର ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଓ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ସଚଦେବାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୁଶୀଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଦୀପୁ ଓ ଓମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମେତ ୪ଟି ଦୌରା ଅଦାଲତ ମାମଲାରେ ଓ ୧୨ଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ମାମଲାରେ ସୁଶୀଲ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବହୁଚର୍ଚିତ ଡାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଫାରୁକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଦୋଷମୁକ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Md Farook Murder Case: ଧରାପଡିଲା ଡି-ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ୱାସିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ