ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ 'କୁଦୋପାଲି'ର ଅନାଲୋଚିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ସେମିନାର

ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ 'କୁଦୋପାଲି' ଉପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

national seminar on kudopali
କୁଦୋପାଲି ଉପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସେମିନାର (ETV Bharat Odisha)
Published : March 29, 2026 at 9:39 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଉଥିବା "କୁଦୋପାଲି"ର ଅନାଲୋଚିତ ତଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ପରିଷଦ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେରେ ଏହି ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

କୁଦୋପାଲି ଯେଉଁଠି ମୋଟ 58 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଘଟଣା ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନାହିଁ । କୁଦୋପାଲିର ଅନାଲୋଚିତ ତଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡ଼ ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ, ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଇତିହାସକାର ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସକାର ଡ଼ ଦୀପକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯାହା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନାହିଁ ସେହି ଅନାଲୋଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗବେଷକ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି l ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନରସଙ୍ଘାର ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଘଟଣା ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ଲୋକେ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ l ସେହିଭଳି ଶିବାଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ହୋଇଛି l

ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ କୁଦୋପାଲିର ଇତିହାସକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଆମେ କିଛିଟା ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ l ଏହି ଘଟଣା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ 58 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ l ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କେଉଁଠି ବି ହୋଇନଥିଲା l ଗତବର୍ଷ ଠାରୁ ଏହା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଇତିହାସକାର ତଥା ଗବେଷକ ମାନେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଇତିହାସରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରିବ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏହି ଘଟଣା କିପରି ସ୍ଥାନ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ l"

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖଗାରର ପୂର୍ବତନ ଉପନିର୍ଦେଶକ ଡ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଦୋପାଲି ଗାଁ ଦିନେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଁ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ 1857 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଥିଲେ, ସେହି ଗାଁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

