ପ୍ରାଚୀନ ଚେରମୂଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରୟାସ କରୁଛି GMU
GM University Root Based Treatment: ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଚେରମୂଳ ଚିକିତ୍ସାକୁ ମିଳିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନ୍ୟତା ! GMUରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 13, 2026 at 4:26 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ପ୍ରାଚୀନ ଚେରମୂଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଦିଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (GMU) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି ଓ ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଆମର କିପରି ଉପକାରରେ ଆସିବ, ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଆକଳନ (Quantify) କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ।"
ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମିନାର:
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା କେନ୍ଦ୍ର (Indian Knowledge System )ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ "ଜନଜାତୀୟ ଔଷଧୀୟ ବିବିଧତା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ: ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀର ମୂଳାଧାର (Ethnomedicinal Diversity, Conservation and Practices: The Core of Indian Knowledge System)" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଜାତୀୟ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦ୍ୟଗଣ, ଏବଂ ବହୁ ଗବେଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଜଡିବୁଟି ଔଷଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୋରାପୁଟର ବୈଦ୍ୟ ହରି ପାଙ୍ଗୀ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଘେରା କୋରାପୁଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନେକ ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହାର ସଠିକ୍ ଦସ୍ତାବିଜକରଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆକଳନ ଅଭାବରୁ ଏହା ଲୁକ୍କାୟିତ ରହୁଛି । ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଡିବୁଟି ଔଷଧୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏହି ଔଷଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗାମୀ 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 47ଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କମ କରୁଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ଏନ୍.କେ. ଧଳ (ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, IMMT, ଭୁବନେଶ୍ୱର) ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ବନସ୍ପତି ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ । ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ (Ethnomedicine) ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା । ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବିରଳ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରାଜିର ସଂରକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା (Phytochemical screening) ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାରର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
7 ଜିଲ୍ଲାରେ 500 ବୈଦ୍ୟ ଜଡିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି:
ଅନ୍ୟପଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ବୈଦ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟାୟତ ସାହୁ କହିଥିଲେ, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ବୈଦ୍ୟ ସଂଘ କରିଛୁ । ସଂଘ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 500 ବୈଦ୍ୟ ଜଡିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡିକରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖୁଛୁ । ଏ ଗୁଡିକର ମଞ୍ଜି ବା ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ ।"
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଲୁକ୍କାୟିତ ଜ୍ଞାନରାଶିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ । ବିରଳ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରାଜିର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାର ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିରହିବ, ବରଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାରର ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ତେଲ ଚିକିତ୍ସାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ନା ସିଲେକ୍ସନ ! 1998ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋନୀତ ହେଉଥିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର