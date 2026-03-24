ଲୁହାପଙ୍କ-ବେତଗଡ଼ ମାଟି ତଳେ 1500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଲୌହଶିଳ୍ପର ଅବଶେଷ ! ବିଦେଶକୁ ହେଉଥିଲା ରପ୍ତାନୀ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଯାଉଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ପାଦିତ ଲୁହା l ଉତଖନନ ପାଇଁ ASI ପାଖରେ କରାଯିବ ଆବେଦନ । ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

1500 YEAR OLD IRON INDUSTRY
ଲୁହାପଙ୍କ-ବେତଗଡ଼ ମାଟି ତଳେ 1500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଲୌହଶିଳ୍ପର ଅବଶେଷ ! (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 7:49 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ବେତଗଡ଼ ଓ ଲୁହାପଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଲା 1500 ବର୍ଷ ତଳର ଲୌହଶିଳ୍ପର ଅବଶେଷ l ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇତିହାସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ଭେକ୍ଷଣରୁ ଏହା ଜଣାପଡିଛି l ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡ଼ ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ବବିତ୍‌ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଲୌହ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରାୟ 20ଟି ଅବଶେଷ ପାଇଛନ୍ତି l

ଲୁହାପଙ୍କ-ବେତଗଡ଼ ମାଟି ତଳେ 1500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଲୌହଶିଳ୍ପର ଅବଶେଷ ! (ETV Bharat Odisha)

ବେତଗଡ଼ ଓ ଲୁହାପଙ୍କରେ ଲୌହଶିଳ୍ପର ଅବଶେଷ:

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ସ୍ଥିତ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏସଆଇ ଉତଖନନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ବେତଗଡ଼ ଓ ଲୁହାପଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥିବା ଲୌହଶିଳ୍ପର ଅବଶେଷ ମିଳିବା ପରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି l

1500 YEAR OLD IRON INDUSTRY
ଲୌହଶିଳ୍ପର ଅବଶେଷ (ETV Bharat Odisha)

ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବେଳେ ମିଳିଲା ଏସବୁ:

ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡା ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଲୁହାପଙ୍କ ଓ ବେତଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଲୌହଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି l ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଲୁହା ତିଆରି କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଲୁହାପଥର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଲୁହା ତିଆରି କରିବାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ l ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟରେ ଲୁହା ପଥରକୁ ଗରମ କରି ଏହାକୁ ତରଳ କରି ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ l ଏଠାରୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ଲୁହା ଓ ଲୁହାମଳ (ଲୁହା ତିଆରି ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ) ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପାଇଛୁ l

1500 YEAR OLD IRON INDUSTRY
ଲୌହଶିଳ୍ପର ଅବଶେଷ (ETV Bharat Odisha)



ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିଲା ଲୁହା !

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ରେଢ଼ାଖୋଲ ରାଜା ରାଜୁଡା ଅମଳର ଦସ୍ତାବିଜ୍‌ରୁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୁହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଥିବାରୁ ଏହାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଥିଲା l ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଲୁହା ଦେଶରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବାରର ରେକର୍ଡରେ ରହିଛି l ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଏହା 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି ତେବେ ଖନନ କରି ଏହାର କାର୍ବନ ଡେ଼ଟିଙ୍ଗ କରାଗଲେ ଏହା 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଜଣାପଡିପାରେ l’

1500 YEAR OLD IRON INDUSTRY
1500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଲୌହଶିଳ୍ପର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ ଲୁହା ପଥରକୁ ପଥରରେ ବାଡେଇ ଏହାର ମେଟାଲିକ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଲୁହା ପଥରର ମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ l ଏହି ଲୁହାରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ତଥା ହାତ ହତିଆର ତିଆରି କରୁଥାଇପାରନ୍ତି, ତାହା ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡା. ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ

1500 YEAR OLD IRON INDUSTRY
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଉତଖନନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହେବ:

ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୁରୁଣାଗଡ଼ରେ ଉତଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ASI ଅନୁମତି ଦେଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଉତଖନନ ପାଇଁ ASI ପାଖରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ଼ ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ହେମାଟାଇଟ ପଥରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଲାରେ ଗରମ କରି ତାକୁ ତରଳାଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଲୁହା ଓ ଲୁହାମଳକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

1500 YEAR OLD IRON INDUSTRY
ଇତିହାସ ବିଭାଗ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିପାଇଁ ଗାଁ ନାଁ ଲୁହାପଙ୍କ:

ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଆମେ ଏହି ଲୌହଶିଳ୍ପ କୌଶଳ କେତେ ପୁରୁଣା ସେନେଇ ସଠିକ୍‌ ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ l ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏଠାରେ ଟ୍ରକ ଆକାରର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଟି ବା ଫରନେସ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଲୌହଶିଳ୍ପରେ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗାଁର ନାଁ ଲୁହା ଶବ୍ଦ ସହ ଜଡିତ ଯେମିତିକି ଲୁହାପଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ।

