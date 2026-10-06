ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ: ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ସନ ନୁହେଁ, ହୁଏ ସିଲେକ୍ସନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ନା ସିଲେକ୍ସନ ହେବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 6, 2026 at 10:41 PM IST
ODISHA COLLEGE ELECTION 2026, ସମ୍ବଲପୁର: ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର l ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ନା ସିଲେକ୍ସନ ହେବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l
କ'ଣ ରହିଛି ଇଲେକ୍ସନ, ସିଲେକ୍ସନ ପଛର ରହସ୍ୟ?
1998 ମସିହାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଏହାପରେ ଜିଏମ୍ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପୂର୍ବ ଛାତ୍ର ସମୁହ, ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସଚେତନ ନାଗରିକ ମିଶିକି ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ସନ ବଦଳରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ l ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା l ଏହା ପରଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ବଦଳରେ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା l ଏହା 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା l ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତିକ୍ରମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଏହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ନା ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l
ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ ନା ସିଲେକ୍ସନ?
ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର (GMU) ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ (PRO) ଡକ୍ଟର ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିର୍ବାଚନ (Election) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ତେବେ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରି ସିଲେକ୍ସନ୍ (Selection) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣା ଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଏହି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ (Guideline) ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।"
ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାମାଙ୍କନ (Nomination) ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର, ଉପସ୍ଥାନ (Attendance minimum 75%) ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ HIMS (Higher Education Management Information System) ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜିଏମୟୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ l
ଚୟନ (Selection) ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୁଏ?
ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଚୟନ ବା selection ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତି ବିଭାଗ (Department-wise) ରୁ ପ୍ରତିନିଧି (Representative) ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗରେ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତୀତର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ଥିବା ଦରକାର l ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ 75% ଉପସ୍ଥାନ ନିହାତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ l ଏହାସହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନଥିବା ସହ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ନଥିବା ଦରକାର l ଯଦି ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଜରରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଏ l ନିଜ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବାଛିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କ୍ଲାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ଆସୁନଥିବା କିମ୍ଵା ରିଆଡମିସନ କରି ନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ l ଏହାସହ ପିଜି ଓ ଆଇଜିର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ. ଅତୁଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ l
ତେବେ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କୁଳପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରେଇବାରେ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି l 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ l ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଯାଇଛି l ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ l ଏହାସହ ସବୁ ୱାଡେନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବୈଠକ କରି ସାରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବ l"
ଏନେଇ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ତିୱାରୀ ଛାତ୍ର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କ ନିଷ୍ପତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସୁଯୋଗକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି l ଏଥିରୁ ନୂଆ ନେତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଓଡିଶା ଓ ଭାରତରେ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ଅଟୁ l ଇଲେକ୍ସନ ହେଉ କି ସିଲେକ୍ସନ ହେଉ, ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର l
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା: ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ନିର୍ବାଚନ ସୂଚୀ (Election Schedule):
- ଅକ୍ଟୋବର ୭ (ବୁଧବାର): ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ
- ଅକ୍ଟୋବର ୯ (ଶୁକ୍ରବାର): ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ (ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା), ଯାଞ୍ଚ (ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା) ଓ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ (ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା)
- ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ (ଶନିବାର): ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର (ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା) ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ (ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା)
- ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ (ବୁଧବାର): ‘ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିଚୟ’ (Why I Stand For) ସଭା
- ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ (ଗୁରୁବାର): ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ (ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା) । ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଓ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା
- ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ (ଶୁକ୍ରବାର): ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ (ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା)
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ନିୟମାବଳୀ :
- ବୟସ ସୀମା: ଯୁକ୍ତ ୩ (UG) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୭ରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର (PG) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଏକାଡେମିକ୍ ରେକର୍ଡ: ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୫% କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଥିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାକ୍-ପେପର୍ (Arrears) ଥିଲେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ।
- ପ୍ରଚାର ଖର୍ଚ୍ଚ: ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । କୌଣସି ଛାପା ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ହାତ ତିଆରି ପୋଷ୍ଟର ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ।
- ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା: ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖାଯିବ । କୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ (PPP ମୋଡ୍) ଓ ଦୂରଶିକ୍ଷାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଯଦି କୌଣସି କଲେଜ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 'ମନୋନୟନ' ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଜମିଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରଣନୀତି; କିଭଳି ବାଛିବେ ନେତା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି ଭୋଟର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ସରଗରମ କ୍ୟାମ୍ପସ ମାହୋଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର