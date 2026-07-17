ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ୮ ଜଣିଆ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍, ଚୋରି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ୮ ଜଣିଆ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍, ଚୋରି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼
ଚୋରି କରୁଥିବା ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପିଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛିମାସ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିିତ ରାଉତ୍
Published : July 17, 2026 at 5:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ୮ ଜଣିଆ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚୋରି କରୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପିଡ଼ିଛି। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଚୋରଣୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛିମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ।
୧୦ ମୋବାଇଲ ଜବତ, ଜେଲ ଗଲେ ସବୁ ମହିଳା
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତାମାନେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳା ଅଶୋକ, ମୀନା ନିକେଶ ସିନ୍ଦେ, ରେଣୁ ଲଣ୍ଡେ, ନନୁ ବିରାଜ ପତ୍ରେ, ରାଣୀ ଅନିଲ୍କ ବିଷେ, ସପ୍ନା ପତ୍ରେ, ରତ୍ନା ଲଣ୍ଡେ, ଚକୋଲି ଲଣ୍ଡେ। ଏନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚୋରି ମାମଲା (ନଂ.୫୮୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏପରିକି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି।
ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଧରପଡ଼ିଲେ
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୋରି ପାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆପଣାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କୃତ୍ରିମ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। କିଛିମାସ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍, ମୋବାଇଲ, ସୁନା ଚେନ, ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଭିଡ଼ ମଝିରୁ ୨ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ପରେ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଓ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୋନ 5 ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, 'ଏ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହରର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିିଛି । ଭିଡ ଜାଗାରେ କିପରି ଚୋରିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମାଆ