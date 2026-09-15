ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା: DJ ଉପରେ କଟକଣା, 20ରେ ଭସାଣି

ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ । ଡିଜେ ବଜାଇବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା । ୨୦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Ganesh Puja Celebrated In Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ, ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ସହରବାସୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହି ପୂଜାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତ ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା:

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭକ୍ତିମେୟ ପରିବେଶ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ପୂଜକମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବରୁଣ ପୂଜା, ପରେ ବର୍ଦ୍ଧନୀ, ମାତୃ ପୂଜା ସହ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ହୋମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

Ganesh Puja Celebrated In Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)
Ganesh Puja Celebrated In Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)
ଗଳଗଣ୍ଡି ପୂୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ବନାଥ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତ ଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଶ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଭଳିକି ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମେଲୋଡ଼ି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହର ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡିଛି । ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।"
Ganesh Puja Celebrated In Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପୋଲିସର ନଜର:

ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ସମସ୍ତ କ୍ଲବ୍, ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ସେନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିଜେ ବଜାଇବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

Ganesh Puja Celebrated In Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି, ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନୂଆଁଖାଇରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା; 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା
SHREE KHETRA PURI
ଗଣେଶ ପୂଜା 2026
ଡିଜେ କଟକଣା
GANESH PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.