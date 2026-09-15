ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା: DJ ଉପରେ କଟକଣା, 20ରେ ଭସାଣି
ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ । ଡିଜେ ବଜାଇବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା । ୨୦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 15, 2026 at 1:45 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ, ରଙ୍ଗୀନ୍ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ସହରବାସୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହି ପୂଜାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତ ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା:
ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭକ୍ତିମେୟ ପରିବେଶ । ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ପୂଜକମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବରୁଣ ପୂଜା, ପରେ ବର୍ଦ୍ଧନୀ, ମାତୃ ପୂଜା ସହ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ହୋମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପୋଲିସର ନଜର:
ଗଣେଶ ପୂଜା ଠାରୁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ସମସ୍ତ କ୍ଲବ୍, ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଆଇନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ସେନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିଜେ ବଜାଇବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି, ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନୂଆଁଖାଇରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା; 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ