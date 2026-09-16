ବାହାରିନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ, ଯୋଗ ଦେଲେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଓ ସବୁଜ ଲତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଚ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 16, 2026 at 1:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାହାରିନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ ହୋଇଛି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା । ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଭକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆୟୋଜନ କରା ଯାଇଥିଲା ।
ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଓ ସବୁଜ ଲତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗଜବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ହୋମ ଓ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରେନ୍ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ବାହାରିନରୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଇଭଉଣୀ ତଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ । ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ଏକ ଇସ୍ଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବାହାରିନରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଲପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିନର ରାଜପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ।"
ସେହିପରି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପପିରାଣୀ ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିଛୁ । ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ବିଦେଶରେ ଥାଇ ବି ଓଡିଶାରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ।"
ଗଣେଶ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଆରବ ସାଗରରେ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା: DJ ଉପରେ କଟକଣା, 20ରେ ଭସାଣି