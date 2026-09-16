ETV Bharat / state

ବାହାରିନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ, ଯୋଗ ଦେଲେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ

ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଓ ସବୁଜ ଲତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଚ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Ganesh Puja celebrated in Bahrain hundreds of Indians participated
ବାହାରିନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ, ଯୋଗଦେଲେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ (Etv Bhara)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାହାରିନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ ହୋଇଛି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା । ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଭକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆୟୋଜନ କରା ଯାଇଥିଲା ।

ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଓ ସବୁଜ ଲତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗଜବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ହୋମ ଓ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

Ganesh Puja celebrated in Bahrain hundreds of Indians participated
ବାହାରିନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ, ଯୋଗଦେଲେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ (Etv Bharat)

ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରେନ୍‌ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

Ganesh Puja celebrated in Bahrain hundreds of Indians participated
ବାହାରିନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ, ଯୋଗଦେଲେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ (Etv Bharat)

ବାହାରିନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ବାହାରିନରୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଇଭଉଣୀ ତଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ । ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ଏକ ଇସ୍ଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବାହାରିନରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଲପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିନର ରାଜପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ।"

ସେହିପରି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପପିରାଣୀ ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିଛୁ । ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ବିଦେଶରେ ଥାଇ ବି ଓଡିଶାରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ।"

ଗଣେଶ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଆରବ ସାଗରରେ କରାଯିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା: DJ ଉପରେ କଟକଣା, 20ରେ ଭସାଣି

TAGGED:

ODISHA
GANESH PUJA IN BAHRAIN
INDIANS IN BAHRAIN
ବାହାରିନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା
GANESH PUJA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.