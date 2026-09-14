ETV Bharat / state

ହାତରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ବଡ ହୋଇ ଶହ ଶହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ

Unique ganesh puja at sishu mandir school
ହାତରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍କୁଲରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । ହାତରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ୟୁନିଟ୍-୮ ଏବଂ ୟୁନିଟ -3 ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।

ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ


ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ନିଜେ ଆଣିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Unique ganesh puja at sishu mandir school
ହାତରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଛୋଟବେଳୁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ସାମୂହିକତାର ଭାବନା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ।ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ବାଧିତ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶ୍ରୁତିବାଧିତ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢି ଆଜି ମହାଆଡମ୍ବରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା


ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ବଡ ହୋଇ ଶହ ଶହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ନୟାପଲ୍ଲୀ, ବଡ଼ଗଡ଼, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବର, ଜିଜିପି କଲୋନୀ, ସହିଦ ନଗର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ଗଣେଶ ମୁର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । କେଉଁଠି 60 ଫୁଟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି 80 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଏଥର ରାଜଧାନୀରେ ବଡ ଗଣେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ତୋରଣ ଶୋଭା ପାଉଛି ।


ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଲାଇଟ, ସାଉଣ୍ଡ ଓ ବକ୍ସ ଲାଗୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସମେତ ଦୀପ ଧୂପରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହଜାର ବର୍ଷର ସହରରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା; ମାଟି ନୁହେଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ବିଗ୍ରହ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୀଠ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଦକ; ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍‌ରେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

GANESH CHATRUTHI 2026
SCHOOL GANESH PUJA
GANESH PUJA CELEBRATION
ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ 2026
GANESH PUJA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.