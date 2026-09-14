ହାତରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ବଡ ହୋଇ ଶହ ଶହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 14, 2026 at 3:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍କୁଲରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । ହାତରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ୟୁନିଟ୍-୮ ଏବଂ ୟୁନିଟ -3 ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ନିଜେ ଆଣିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା
ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ବଡ ହୋଇ ଶହ ଶହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ନୟାପଲ୍ଲୀ, ବଡ଼ଗଡ଼, ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବର, ଜିଜିପି କଲୋନୀ, ସହିଦ ନଗର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ଗଣେଶ ମୁର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । କେଉଁଠି 60 ଫୁଟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି 80 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଏଥର ରାଜଧାନୀରେ ବଡ ଗଣେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ତୋରଣ ଶୋଭା ପାଉଛି ।
ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଲାଇଟ, ସାଉଣ୍ଡ ଓ ବକ୍ସ ଲାଗୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସମେତ ଦୀପ ଧୂପରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହଜାର ବର୍ଷର ସହରରେ ହଜାର ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜା; ମାଟି ନୁହେଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ବିଗ୍ରହ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୀଠ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମୋଦକ; ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ରେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ