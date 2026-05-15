ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ 'ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା' ଉଦ୍‌ଯାପିତ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ

କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 'ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Gandhi Pathe Nyaya Jatra concludes Lower PMG Square Bhubaneswar Congress Leaders Met Odisha Governor
'ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା' ଉଦ୍‌ଯାପିତ, ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜିରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 9:30 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ସଠିକ୍‌ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 'ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା' ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ଯାତ୍ରାର ଉଦଯାପନୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପେସା ଆଇନ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ଏହା ସହିତ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।


କମ୍ପାନୀ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରୁଛି:
ଚଳିତ ମାସ ୬ ତାରିଖରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଢ଼ିଙ୍କିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପଥେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା । ଶହ ଶହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି । "ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧାନ, ପାନ, ମୀନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଜମି, ଧାନ ବିଲ, ପାନ ବରଜ, ମାଛ ଚାଷ ସବୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିବସିଛି । ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମେ ଢ଼ିଙ୍କିଆରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛୁ ।" ଆମ ନାମରେ ମିଛ କେସକୁ ସରକାର ଉଠାଇଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଢ଼ିଙ୍କିଆ ସରପଞ୍ଚ ପିଙ୍କି ଦାଶ

Congress meets Governor, presents memorandum
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଦାବି ଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ-

  • 1200 ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ
  • ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ
  • ପାନ ବରଜ ଭଙ୍ଗାଯିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ
  • ଚିଙ୍ଗୁଡି ଘେରାଉ ନଷ୍ଟ କରିଯିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ
  • ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସରକାର


ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଗତକାଲି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଶହ ଶହ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସରକାର ନୀତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେମାନ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ JSW ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ।


'ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି'
ଏହି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛି । ସରକାର ଗ୍ରାମସଭା ନ କରି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ JSW କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧ କରିଛି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିନାହୁଁ ବରଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ନାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ହଜାର ଦିନରେ ହଜାର ଶିଳ୍ପ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବାରୁ ୨୨ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଉଚିତ୍‌ ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ।"

ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଉ:
କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବୈଠକ ନ କରି ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଛଡାଇ ନେବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ଜଳ, ଜମି, ଖଣି ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଲୋକ କାହିଁକି ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମ କାନୁନ ଏବଂ ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।



କୋରାପୁଟରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆହ୍ବାନ:


ଢ଼ିଙ୍କିଆର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିଜର ଅଧିକାର ଲଢେଇ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଛନ୍ତି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ବିକାଶ ପ୍ରତି କମ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।" ଢ଼ିଙ୍କିଆ ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ଠାରୁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମାବେଶରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ତାରା ବାହିନୀପତି ।



ସଭା ଶେଷ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବିଧାନସଭା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପିସିସି ସଭାପତି ସମେତ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି । ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକଭବନ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

