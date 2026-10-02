ETV Bharat / state

ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ: ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲୁକା କଳାରେ ବାପୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ, ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବାଲୁକା କଳାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Gandhi Jayanti tribute to Mahatma Gandhi through sand art in Puri
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି 'ସୁଦାମ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ (Sand Animation) ଭିଡିଓ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।

ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ (ETV Bharat)

ମାନସ ସାହୁଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା:

ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀସ୍ଥିତ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ମାତ୍ର ୨୦ ମିନିଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହି କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Gandhi Jayanti tribute to Mahatma Gandhi through sand art in Puri
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ (ETV Bharat)

ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି ଓ ମାନବିକତାର ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ଅମର ବିଚାରଧାରାକୁ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଏହି କଳାକୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Gandhi Jayanti tribute to Mahatma Gandhi through sand art in Puri
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ (ETV Bharat)

ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ:

ସେହିପରି 'ସୁଦାମ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ (Sand animation) ଭିଡିଓ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ଜୀବନ୍ତ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ବାଲିର ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଳାକୃତିଟି ଐତିହାସିକ ସଂଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ସହ ଆଜିର ସମାଜରେ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ।

ନିଜର ଏହି ସୃଜନଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାର ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ । ମୁଁ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ, କିପରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଥିଲା ।"

ଏହି ବାଲୁକା ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ଏବଂ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ।

Gandhi Jayanti tribute to Mahatma Gandhi through sand art in Puri
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ (ETV Bharat)

ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା:

ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ, ସୋନାଲୀ ଆଲୁକ୍ ଏବଂ ରୀତା କବାସୀ, ପୁରୀଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ଆନିମେସନ୍ (Sand-art animation) ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଆନିମେସନ୍‌ରେ "ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି" ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା (ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ) ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହି ବାଲୁକା କଳା ଆନିମେସନ୍‌ଟି ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ସହ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 157ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଘାଟ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ବାପୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜୟ ଘାଟଠାରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲାଲ୍ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 122ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିଜୟ ଘାଟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ୍ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନଙ୍କର ସରଳତା, ସାହସ ଏବଂ ଦେଶସେବାର ଜୀବନଶୈଳୀ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଆସୁଛି । ଭାରତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ୍ ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ

ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ; ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ ଆନିମେସନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଛାତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

GANDHI JAYANTI SAND ART
PURI SAND ART
ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ
ଗାନ୍ଧୀ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର
GANDHI JAYANTI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.