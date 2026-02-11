31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ଼ ହେବ ମାଓ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ- ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ADG ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି l
Published : February 11, 2026 at 9:07 PM IST
ବରଗଡ଼: ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ହେବ ମାଓ ମୁକ୍ତ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକରେ ରହିଥିବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ରହିଥିବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବଲାଙ୍ଗିର-ବରଗଡ଼-ମହାଶମୁନ୍ଦ (BBM) ଡିଭିଜନର ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ, ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି l ବୁଧବାର ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସି ADG ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏସପି ଅଫିସ ସମ୍ବିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଆହ୍ଵାନ କରିଛନ୍ତି ।
"ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ CRPF, ଅଧିକ SOG ସହ ଇଣ୍ଟାଲିଜେନ୍ସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପୂର୍ବରୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ," ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ADG ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ ହୋଇ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛି । ଯାହା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ ଲୁଚି ଛପି ସୁରକ୍ଷିତ ରହଣି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି l ତେଣୁ କରି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗିର-ବରଗଡ଼-ମହାଶମୁନ୍ଦ ଡିଭିଜନର ମାଓବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଏଠାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରି ଆସୁଛନ୍ତି l
ତେବେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପାହାଡ଼ରେ ବକ୍ସାଇଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଭରିରହିଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ଜଡିବୁଟି ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ମିଳିଥାଏ l ସମୟଥିଲା ଦିନେ ବାଲକୋ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପାହାଡକୁ ଖନନ କରି ବକ୍ସାଇଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବାଲକୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଓ ମାଓ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା l ବାଲକୋ ହଟିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି l ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ମାଓ ବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି l
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଓ ମୂଳପୋଛ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏଠାକାର ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପୋଲିସ ADG ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି l
