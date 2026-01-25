ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପୋଲିସ ମେଡାଲ: ସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ଥିବା 17 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାହସିକତା ସମ୍ମାନ
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ୯୮୨ ଜଣ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଗୃହରକ୍ଷୀ, ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘୋଷଣା ହେଲା ପୋଲିସ ମେଡାଲ । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମ୍ମାନରେ ୧୨୫ଟି ବୀରତ୍ୱ ପଦକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ୨୦୨୬ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆଦି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ । ୯୮୨ ଜଣ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଗୃହରକ୍ଷୀ, ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ପଦକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଓଡିଆଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୨ ଜଣ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସେବା ପାଇଁ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
CBI ଏଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ସେବା ପଦକ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ସେବା ପଦକ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋଟ ୩୧ ଜଣ ଏହି ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ CBI ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ CBI ଏଏସ୍ପି ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ସେବା ପଦକ ।
ଓଡିଶାରୁ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର । ସେମାନେ ହେଲେ...
- DSP ଅତୁଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ,
- ASI ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
- କନଷ୍ଟେବଲ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ
- କନଷ୍ଟେବଲ ଥବିର ମାଝୀ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ...
- ADG ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟରର ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତି
- ଡିସିପି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସିଂହ
ସମ୍ମାନଜନକ ସେବା(Meritorious service) ପାଇଁ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ
- କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
- କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହରି ପ୍ରସାଦ ତାମଙ୍ଗ
- ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶୁଭ୍ ନାରାୟଣ ମୁଦୁଲି
- ଡିଏସପି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆଇଣ୍ଡ
- ଡିଏସପି ପ୍ରଣତି ରାୟ
- କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି
- ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ
- ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ହାଫିଜ୍
- ହାବିଲଦାର ଲତା ନାୟକ
- ASI ନିଗମା ନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର
- ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୁଦୁଲି
ପୋଲିସ ସେବା ପାଇଁ ୬୬୪ ପଦକ:
ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୦୧ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ (PSM) ମଧ୍ୟରୁ ୮୯ଟି ପୋଲିସ ସେବାକୁ, ୫ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ, ତିନିଟି ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ ସେବାକୁ ଏବଂ ୪ଟି ସଂଶୋଧନ ସେବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି, ମେରିଟୋରିଆସ୍ ସେବା (MSM) ପାଇଁ ମୋଟ ୭୫୬ ପଦକ ମଧ୍ୟରୁ ୬୬୪ଟି ପୋଲିସ ସେବାକୁ, ୩୪ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ, ୩୩ଟି ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ସେବାକୁ ଏବଂ ୨୫ଟି ସଂଶୋଧନ ସେବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
