ବିକାଶଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ 5T ସ୍କୁଲ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ନାହିଁ ବେଞ୍ଚ-ଚେୟାର, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମିଳୁନି ବହି
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର ଲାଇଲାଇ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 51ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟନାୟକ
Published : April 12, 2026 at 4:40 PM IST
ଗଜପତି: ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ 5T ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ବାରା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ସରକାର ଦାବି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର ଲାଇଲାଇ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 51ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ବସିବା ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅତିଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସରିିନି କାର୍ଯ୍ୟ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର ଲାଇଲାଇ ଠାରେ ରହିଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 51ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । 36ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 15ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସବାବପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ରାୟଗଡ ବିଡିଓଙ୍କ ଆଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସବାବପତ୍ର କିଣା ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ନିର୍ମାଣ କାମ ସାରିବା ସହ ଆସବାବପତ୍ର ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ । ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବିତିଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ:
ଗତ 2023 ମସିହା ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା । ବିଡିଓଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହା ପଠାଯିବା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ 3ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 5Tରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସରକାର ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ । ଓଲଟା ଏହାଦ୍ବାରା ଅନେକ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି ଯାହାର ସୁଫଳ ଲୋକେ ପାଉଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଧିରେ ଧିରେ ପଦାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଶ୍ରେଣୀରେ ନାହିଁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ, ବେଞ୍ଚ ଓ ବହି:
ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ଲାସରେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ନାହିଁ । ବିଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାବରେ ଉପକରଣ ନାହିଁ । ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛୁ । ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ନାହିଁ । କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଅଛି ସତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ । ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛୁ ।"
ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପି ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଇଓ ଅଫିସ୍ରେ ଜଣାଇଛୁ । ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ ।"
ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିନାହିଁ । ସେହିପରି ପିଲାଏ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଗ୍ରାନ୍ଥାଗାର ଉପକରଣ ଆସିନଥିବା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ବିଡିଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ମତ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି