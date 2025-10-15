ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଗଜପତି ପୋଲିସ; 50 ଲକ୍ଷର ବାଣ ଜବତ, 2 ବେଆଇନ ଗୋଦାମ ଠାବ
ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ବାଣ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଗଜପତି ପୋଲିସର କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ । ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଥିବା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ।
Published : October 15, 2025 at 2:58 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଣ ବିକ୍ରି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି । ସରକାରୀ ଅନୁମତିରେ ଯେତିକି ଦୋକାନ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ରହିଛି । ପୋଲିସ ଚଢଉ କରି 2ଟି ବେଆଇନ ବାଣ ଗୋଦାମକୁ ଠାବ କରିବା ସହ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଜବତ କରିଛି ।
ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଥିବାରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତଗଣତି କିଛି ଦୋକାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ଅନୁମତି ଦୋକାନ ଅପେକ୍ଷା ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ବେଆଇନ ବାଣ ବିକ୍ରି ନେଇ ଖବର ପାଇଁ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଗଜପତି ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି-ରାୟଗଡ଼ା ରୋଡରେ ଥିବା 2ଟି ବେଆଇନ ବାଣ ଗୋଦାମକୁ ଠାବ କରିବା ସହ ବାଣ ଜବତ କରିଛି ।
ବାଣ ଗୋଦାମକୁ ଠାବ:
ଏନେଇ ଗଜପତି ଏସପି ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି-ରାୟଗଡ଼ା ରୋଡ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଏକ ଯାଗାରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା 2ଟି ବାଣ ଗୋଦାମ ଖୋଲିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ସଂପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଗଜପତି ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢଉ କରିଥିଲା । ଚଢାଉ ବେଳେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରର ବାଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ । ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି । କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ।"
ତେବେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର କେ.ସୀତାପୁର, ହାଡୁଭାଙ୍ଗି ହଗୋଷାଣି ବ୍ଲକର ଗାରାବନ୍ଧ, ଲାବଣ୍ୟଗଡ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଶତାଧିକ ବେଆଇନ ବାଣ ଦୋକାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେସବୁ ପ୍ରତି ନିରବ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସେ ସବୁର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ:
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଣ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ । ଯେଉଁ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ କିଛି କମି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ହଠାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ହୁଏ ସେଠାରେ ଦୋକାନରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବା ଯାଏଁ ମହଜୁଦ ରହିବ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ ।"
17 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି:
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବାଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ । ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ବାଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାନଯାଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅନୁମତି ପାଇ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦୋକାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।"
ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନିବାକୁ ହେବ ଏହି ସର୍ତ୍ତ
ଏହାସହ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।ବାଣ ବିକ୍ରି ଓ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଦୁଷଣ ବିଭାଗ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି