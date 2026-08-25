ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜବତ ୧୦୦ଟି ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା ଗଜପତି ପୋଲିସ
ଗଜପତି ପୋଲିସର ସାଇବର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୦୦ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଠାବ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : August 25, 2026 at 5:56 PM IST
GAJAPATI POLICE RETURN LOST PHONES, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି): ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ଟି ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ଗଜପତି ପୋଲିସ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭୦ଟି ମୋବାଇଲକୁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଜପତି ଏସପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହାଣୀ ମୀନା । ଗଜପତି ପୋଲିସର ସାଇବର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୦୦ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଠାବ କରାଯାଇଛି ।
CIR ପୋର୍ଟାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏହି ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆଜି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୭୦ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଅପରାଧ ଘଟାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ହଜିବା ମାତ୍ରେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଏସପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଗଜପତି ଏସପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହାଣୀ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର ଗଜପତି ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଏକ 'ମୋବାଇଲ୍ ମେଳା' ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଗଜପତି ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 100ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20ଟି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲା । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଇଛୁ । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ । ଏବଂ ଏଠାରେ, ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 80ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଆମେ ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବୁ ଏବଂ ବାକିଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ତରରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।"
"ଏହି CEIR ପୋର୍ଟାଲ୍, ଯାହା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାଲିକାନା, ଏପରି ଯେ ଯଦି କେହି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲର IMEI ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ । ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚାଲୁ ହୁଏ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଏକ ମେସେଜ୍ ପାଇବେ, ଯାହା ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନୁସରଣ କରୁ," ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
"ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଯଦି କେହି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ହଜି ଯାଇଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ । ଆଜିକାଲି ସାଇବର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେଣୁ ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ସାଇବର ଅପରାଧର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଥିବା ସିମ୍ କାର୍ଡଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ UPIକୁ ସେହି ସିମ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରିବେ, ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ଯଦି କାହାର ମୋବାଇଲ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏକକାଳୀନ ସେହି ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ସାଇବର ଅପରାଧରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ," ବୋଲି ଗଜପତି ଏସପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହାଣୀ ମୀନା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆଣ୍ଟି ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ସଫଳତା, 304 ମୋବାଇଲ ଫେରି ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ହଜିଗଲେ ମୋବାଇଲ ଫେରାଉଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ! ବର୍ଷକରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୮୦ ମୋବାଇଲ ହସ୍ତାନ୍ତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ: ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ୩୭୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫେରାଇଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି)