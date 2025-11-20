ETV Bharat / state

ସରୁନି ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣି ପାଇଁ ଝରଣା ଭରସା

2023 ମସିହାରେ ବୃହତ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସଠିକ ସମୟରେ ସରିନି କାମ । ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ।

Gajapati large water supply project underway
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜପତି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ସିଛି ଗଜପତି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ । 2023 ମସିହାରେ ବୃହତ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହାର 50 ପ୍ରତିଶତ କାମ ମଧ୍ୟ ସରିପାରିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ।

2023ରୁ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ । ବଣ ପାହାଡ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଏହି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ 328କୋଟି ଟଙ୍କାବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ମେଗା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ମିଲିଟେଡ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗତ 2023 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ସରୁନି ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାନୀୟଜଳ ପାଇଁ ଝରଣା ଭରସା (ETV Bharat Odisha)
50 ପ୍ରତିଶତ କାମ ସରିନି:

ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ସମିତିସଭ୍ୟ, ବେର୍ଣିକୋ ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି,"ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳକୁ ଉଠାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର 16ଟି ଏବଂ ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା 50 ପ୍ରତିଶତ କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ।

Incomplete Gajapati mega drinking water project work
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜପତି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ନିମ୍ନମାନର କାମ:
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମୋଜେଶ୍ ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ସଠିକ ସମୟରେ କାମ ଶେଷ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଠିକାଦାର ଯେତିକି ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର । କାମର ମାନ ସଠିକ୍ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆମର ଦାବି । ଯଦି ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏ ଯାଏଁ କାମ କରିନାହିଁ ତେବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।"

Gajapati mega water supply project under construction
ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗଜପତି ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
The raw materials used for construction are being wasted.
ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି (ETV Bharat Odisha)
ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ: ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀଯନ୍ତ୍ରୀ

ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଲୋକେ ପାହାଡ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଖରାଦିନ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ । ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିଲେ । ହେଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ 2023 ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଖରାଦିନ ବେଳକୁ କାମ ଶେଷ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀଯନ୍ତ୍ରୀ ତପ୍ତପା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।

Income and Expenditure Panel Gajapati mega drinking water project work
ଗଜପତି ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟବ୍ୟୟ ଫଳକ (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗଜପତି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଶିକ୍ଷାର ନୂଆ ଆଶା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ଚାଟଶାଳୀ'
Gajapati mega drinking water project work incomplete locals depend on mountain streams
ସରୁନି ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାନୀୟଜଳ ପାଇଁ ଝରଣା ଭରସା (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

GUMMA BLOCK GAJAPATI ODISHA
GAJAPATI DRINKING WATER ISSUE
MEGA DRINKINGWATER PROJECT GAJAPATI
ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଗଜପତି
GAJAPATI MEGA DRINKINGWATER PROJECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.