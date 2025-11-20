ସରୁନି ବୃହତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣି ପାଇଁ ଝରଣା ଭରସା
2023 ମସିହାରେ ବୃହତ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସଠିକ ସମୟରେ ସରିନି କାମ । ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ।
ଗଜପତି: ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ସିଛି ଗଜପତି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ । 2023 ମସିହାରେ ବୃହତ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହାର 50 ପ୍ରତିଶତ କାମ ମଧ୍ୟ ସରିପାରିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ।
2023ରୁ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ । ବଣ ପାହାଡ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଏହି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ 328କୋଟି ଟଙ୍କାବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ମେଗା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ମିଲିଟେଡ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗତ 2023 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ସମିତିସଭ୍ୟ, ବେର୍ଣିକୋ ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି,"ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳକୁ ଉଠାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର 16ଟି ଏବଂ ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା 50 ପ୍ରତିଶତ କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ।
ନିମ୍ନମାନର କାମ:
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମୋଜେଶ୍ ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ସଠିକ ସମୟରେ କାମ ଶେଷ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ଠିକାଦାର ଯେତିକି ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର । କାମର ମାନ ସଠିକ୍ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆମର ଦାବି । ଯଦି ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏ ଯାଏଁ କାମ କରିନାହିଁ ତେବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।"
ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଲୋକେ ପାହାଡ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଖରାଦିନ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ । ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିଲେ । ହେଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ 2023 ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଖରାଦିନ ବେଳକୁ କାମ ଶେଷ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀଯନ୍ତ୍ରୀ ତପ୍ତପା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
