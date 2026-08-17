ETV Bharat / state

ଝିଅର ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହତ୍ୟା; ଭୋଗିବେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

ସେରଙ୍ଗ ଥାନା କୁଡିଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଇଲାମ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୫ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଅର୍ଥ ରାଶିରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସେସନ କୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

gajapati Man brutally kills wife court says for life imprisonment
ପତ୍ନୀହନ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 8:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଏକ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଇଲାମ ଦଳବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେବା ସହ ସହ ୧୫ହଜାର ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଆହୁରି ଛଅମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ବୋଲି ସେସନ ଜଜ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ନିଜ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା ୩୦୨ ଅନୁସାରେ ଜଜ୍ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।

ପତ୍ନୀହନ୍ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ (Etv Bharat)

ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାଡ଼ର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କୁଡିଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ୨୦ବର୍ଷ ଝିଅ ଜିନନ୍ତିଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଦଳବେହେରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଲାମ ଦଳବେହେରା (୬୨ବର୍ଷ)ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଇଲାମ । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ବଚସା ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ, ଇଲାମ ରାଗରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ପିିଟିଥିଲେ । ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଧରିଥିବା ଏକ ଡାଉଲି ବା କାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେତୁ ପତ୍ନୀ ବୁଢ଼ୀ ଦଳବେହେରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପରେ କାତିଟିକୁ ସେଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି କାତିର ଖୋଳ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଇଲାମ । ଝିଅ ଜିନନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆକାଶ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ୮୫/୨୨ରେ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ହାଂସଦା ଉକ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଲାମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ୧୨ଜଣ ବଳିଷ୍ଠ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ତଥା ୨୫ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟ ଆଜି ଇଲାମ ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡା ଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହ ୧୫ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନାର ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାଡ଼ର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏହି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ମଣ୍ଡଳା ଲୋକନାଦମ ଏହି ମାମଲାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୧୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ, ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

TAGGED:

ପତ୍ନୀହନ୍ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରା
GAJAPATI DISTRICT SESSIONS COURT
ଗଜପତି ଖବର
LIFE IMPRISONMENT
GAJAPATI CRIME

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.