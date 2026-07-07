ETV Bharat / state

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା

ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

gajapatti Maharaja letter to President and PM
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 7, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମୟ ମାଗିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ କରୁନି ଇସ୍କନ। ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା। ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପୁଣି ଏକ ଚିଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି।

gajapatti Maharaja letter to President and PM
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠି (ETV Bharat Odisha)

ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠି

ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଇସ୍କନ ବାରମ୍ବାର କୁଠାରଘାତ କରି ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା, କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

gajapatti Maharaja letter to President and PM
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠି (ETV Bharat Odisha)
ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଇସ୍କନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖେଳନା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲଘଂନ କରି ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗତ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାୟାପୁରିରେ ଥିବା ଇସ୍କନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ। ଗତ ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଇସ୍କନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବେ। ହେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଇସ୍କନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି’’।

ଭାରତରେ ବି ଇସ୍କନ ପାଳୁଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା

କେବଳ ବିଦେଶରେ ନୁହେଁ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଜୁନ୍ ୨୫ରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ୍ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍କନ ଅତିଥିରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନୁନାହିଁ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନେଇ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତ ଭିତରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିଛି । ହେଲେ ବିଦେଶ ରେ ଏବେବି ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚୋନା କରିବେ।

ଗଜପତି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ୍ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏକ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବଗତ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ୍ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ୍। ସମସ୍ତେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆମର ଆଶା ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 10ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବନି ଆନିମେସନ ଫିଲ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଫିଲ୍ମ କହିଲେ ଗଜପତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ WhatsApp ହ୍ୟାକ୍‌, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରିକଭର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI GAJAPATI LETTER TO PM
PURI GAJAPATI LETTER PRESIDENT
ISCON RATH YATRA ISSUE
ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ ଗଜପତି ଚିଠି
GAJAPATI MAHARAJA LETTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.