ETV Bharat / state

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଇସ୍କନର ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କହିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା

ଅତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗଜପତି ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖବା ପରେ ଇସ୍କନ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଜୁହୁ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Gajapati maharaja reaction
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଇସ୍କନର ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କହିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଅଦିନିଆ ରଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ନେଇ ଇସ୍କନ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଜୁହୁ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ରିଲିଜକୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ । ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିଥିକୁ ଦଳିଚକଟି ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନକରିବା ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଇସ୍କନ ଏହାକୁ ନମାନି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରିଚାଲିଛି । ଏପରିକି ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଜପତିଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ଇସ୍କନ ।

ଇସ୍କନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାମଧ୍ୟରେ ଇସ୍କନ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଜୁହୁ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଦର୍ଶଯାଇଛି କି ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଇସ୍କନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗଜପତି ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।



ତେବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରି । ଗତକାଲି ଶନିବାର ଇସ୍କନ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଜୁହୁ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯାହା ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସେଥିରେ ଅନେକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ସୋମବାର ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ୍ ଦିଆଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ।ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସେବା ହେଉଛି ସେଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେବା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।"

ମହାରାଜ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଜପତିଙ୍କ ମୂଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା । ତେଣୁ ୧୯୭୦ ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ ।

ଗଜପତି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନରେ ହେଉଥିବା ଏକ ସମ୍ମଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସଂପ୍ରଦାୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସମ୍ମଳନୀରେ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି । ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲୁ । ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଇସ୍କନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି । ସେଠାରୁ ଫେରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଇସ୍କନର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୌଖିକ ଓ ପରେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଇସ୍କନ ମାନିନଥିଲା ।

ପରେ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ବିରୋଧ ପାଇଁ ନିଷ୍ପ୍‌ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୮ ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅନେକ ଥର ଇସ୍କନ ଜିଭିସିକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍କନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ-ତିଥିରେ ଓ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି । ତେଣୁ ଇସ୍କନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରୁନାହିଁ ।

ତେବେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ ପରେ ଇସ୍କନ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ।

ସେହିପରି ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍‌ରେ ଉଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ପୁରୀର ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଇସ୍କନ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍କ ହୋଇଥିଲା ।ତେବେ ପୁରୀ ବିଦ୍ୱାନ ତର୍କରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଇସ୍କନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ । ଇସ୍କନ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୁରୀବାସୀ - ISKCON FACES PROTEST

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା
ISKCON OFF CALENDAR RATH YATRA
TRADITIONAL ODIA SCRIPTURES
GAJAPATI MAHARAJA DIBYASINGHA DEB

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.