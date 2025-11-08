ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ, ଉବୁଟୁବୁ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ

ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଲାତୁର ଗାଁରେ 5 ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

crop damaged in Latur Village Gajapati
crop damaged in Latur Village Gajapati (ETV Bharat Odisha)
ଗଜପତି: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଜିଯାଏଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ବନ୍ଧ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏକର ଏକର ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି । ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ମୁତାବକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ।

5 ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ:

ଗତ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଉଖୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲାତୁର ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ରହିବାରୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହଠାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧ । ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 5 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ସେଠାରେ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

crop damaged in Latur Village Gajapati (ETV Bharat Odisha)

କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ:

କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଜିକୋନି ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଝରଣା ପାଣି ଆସି ପୋଖରୀରେ ପଶିଥିଲା । ରାତିରେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ପଶି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାର ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ।"

ଆଉଜଣେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଏନୋଷ୍ ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ଦିଲଦିଲ୍‌ଦାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେହି ପୋଖରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ରାତି 9ଟାରେ ସେହି ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଧାନ ସବୁ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ।"

ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଲାତୁର ଗାଁର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ପଶିଛି।
ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଲାତୁର ଗାଁର ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ପଶିଛି। (ETV Bharat Odisha)

କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ:

ଖବର ପାଇ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଚାନ୍ଦ, ରାଜସ୍ବ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି," ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନାରେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଦିଲଦିଲଦା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ସେହି ପୋଖରୀରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପଶି ଅଧିକ ପାଣି ହୋଇଥିଲା । ସେ ପାଣି ଓ ବାଲି ବିଲରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । 5ରୁ 6 ଜଣଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସରକାରୀ ନିୟମ ମୁତାବକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ।"

ଗଜପତି ଲାତୁର ଗାଁ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଗଜପତି ଲାତୁର ଗାଁ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ବାତ୍ୟା ଯଦିଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡିଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା । ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକ ପରେ ପୁଣି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

