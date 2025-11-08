ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ, ଉବୁଟୁବୁ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ
ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଲାତୁର ଗାଁରେ 5 ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
Published : November 8, 2025 at 4:44 PM IST
ଗଜପତି: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଜିଯାଏଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ବନ୍ଧ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏକର ଏକର ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି । ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ମୁତାବକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ।
5 ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ:
ଗତ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ । ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଉଖୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲାତୁର ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଜଳ ଗଚ୍ଛିତ ରହିବାରୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହଠାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧ । ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 5 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ସେଠାରେ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ:
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଜିକୋନି ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଝରଣା ପାଣି ଆସି ପୋଖରୀରେ ପଶିଥିଲା । ରାତିରେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ପଶି ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାର ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ।"
ଆଉଜଣେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଏନୋଷ୍ ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ଦିଲଦିଲ୍ଦାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେହି ପୋଖରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ରାତି 9ଟାରେ ସେହି ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଧାନ ସବୁ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ।"
କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ:
ଖବର ପାଇ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ଚାନ୍ଦ, ରାଜସ୍ବ ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି," ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନାରେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଦିଲଦିଲଦା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ସେହି ପୋଖରୀରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପଶି ଅଧିକ ପାଣି ହୋଇଥିଲା । ସେ ପାଣି ଓ ବାଲି ବିଲରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । 5ରୁ 6 ଜଣଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସରକାରୀ ନିୟମ ମୁତାବକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ।"
ବାତ୍ୟା ଯଦିଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡିଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବାତ୍ୟା ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା । ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହକ ପରେ ପୁଣି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ।
