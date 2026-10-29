ଗଜପତିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ବଡ଼ଦେଉଳା ଓ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍, ରାସ୍ତାରେ ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ

ଗଜପତିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ; ବଡ଼ଦେଉଳା ଓ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍, ରାସ୍ତାରେ ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
Published : October 29, 2026 at 1:36 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବଡ଼ଦେଉଳା ଓ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଂଶ ଧସିଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଓ ପଥର ଅସଡ଼ା ଖସିପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ପଥରଖଣ୍ଡ ଓ କାଦୁଅ ମାଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ :
ତେବେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ଗଙ୍ଗାବଡ଼ରୁ କଇଁପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀ ନେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ପରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କଇଁପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ପଥର ଓ ମାଟି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ରାସ୍ତା ସଫା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ବାଧକ ସାଜିଛି ।
ଗଜପତିରେ ଆଉ ୨ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି:
ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ୨ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଦଶହରା ଛୁଟି ପରଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିନାହିଁ ।
ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। @CMO_Odisha @rdmodisha @IPR_Odisha https://t.co/qNLjSbp3qe— Collector Gajapati (@DM_Gajapati) October 29, 2026
ତେବେ ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି