ଜିରାଙ୍ଗ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ, କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ଅମୃତଭାଣ୍ଡ ଭୋଗ ?
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡର ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ଠାରେ ଥିବା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ । ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମୁଣ୍ଡନ ଓ ଅମୃତଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : July 20, 2026 at 2:46 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡର ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗ ଠାରେ ଥିବା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଖୁବ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେରାପଞ୍ଚମୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମେତ ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି । ଯଦିଓ ଏଠାରେ 3 ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଏହି ବିଶ୍ବାସକୁ ଆଧାର କରି ଏଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଥିବା ଲୋକେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମୁଣ୍ଡନ ଓ ଅମୃତଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।
କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ, କଳାପାହାଡ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚୋରି କରିନେଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମହାରାଜା 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜିରାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ଗୌଡମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉତ୍ପାଦିତ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାରାଜା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଳଦେବଜୀଉ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଗୌଡମାନଙ୍କ କ୍ଷୀରକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି, ଛେନା ଓ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମୃତଭାଣ୍ଡ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାକାର ପୂଜକ ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଆୟୋଜକ ଆନନ୍ଦ ପାଇକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ । ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"
ଲାଗି ହୁଏ ଅମୃତଭାଣ୍ଡ ଭୋଗ:
ଲୋକେ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଅମୃତଭାଣ୍ଡ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାଆନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାକାର ଗୌଡମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସହ ମାନସିକ କରିବା ଦ୍ବାରା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୌଡ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବାପରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଆସି ମୁଣ୍ଡନ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି । ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଓଡିଶା ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥାଏ ।
ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଏବେବି ଅତୁଟ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମତ ଯେ , ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିମ୍ବା କରୁଣାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଜିରାଙ୍ଗ ଭଳି ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ଗାଁ ହେରାପଞ୍ଚମୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ କାହିଁକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...
ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି