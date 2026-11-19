ଆକଭାନକୁ ନେଇ ଗଜପତିରେ ହାଇଆଲର୍ଟ: ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଦିଆଗଲା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ଲକ୍ୱାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜରୁରୀ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ଓ ସରକାରୀ ସୂଚନାରୁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : November 19, 2026 at 11:22 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 11:59 AM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ବାତ୍ୟା ଆକଭାନକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନତା, ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଯାଞ୍ଚ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି।
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନ
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା, ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିପଦପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗାଁରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ବିଭିନ୍ନ ଟିସିଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନ ନେଉଛି।
କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ସିଏସ୍ଓଙ୍କ ଚଢ଼ାଉ
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କଳାବଜାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ବେଆଇନ ମହଜୁଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଏସ୍ଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ୦୬୮୧୫-୨୨୨୯୪୩ ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।
ଗୋଷାଣୀ - ୮୮୯୫୯ ୪୯୭୦୨
ଗୁମ୍ମା - ୯୧୨୪୯ ୬୦୭୬୭
କାଶୀନଗର - ୭୯୭୮୫ ୦୯୬୧୨
ରାୟଗଡ଼ - ୯୦୭୮୪ ୯୫୨୫୧
ନୂଆଗଡ଼ - ୭୬୦୮୯ ୭୩୪୫୩
ମୋହନା - ୬୩୭୦୮ ୧୧୯୫୦
ଆର୍. ଉଦୟଗିରି - ୬୩୭୧୩ ୫୯୯୮୭
କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସି - ୦୬୮୧୫-୨୮୪୨୧୫
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି - ୦୬୮୧୫-୨୨୨୦୫୨
ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏହି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସେଭ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜରୁରୀ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ଓ ସରକାରୀ ସୂଚନାରୁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିବେଦନ କରିଛି।
ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ‘‘ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ଅଯଥା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜରୁରୀ ଔଷଧ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେରଖନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଜେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଏକାଠି ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ବର୍ଷା ଜାରି, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ 2 ଦିନ ରେଡ ଆଲର୍ଟ: ୪୬ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି