ETV Bharat / state

ମାଗୁଥିଲେ ଟଙ୍କା, ଦେଇଥାନ୍ତେ ମିଛ ଚାକିରି: ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପୋଲିସ

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ । ଶହ ଶହ ଯୁବକଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଟଙ୍କା । ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ।

FAKE REQUIREMENT GAJAPATI
ଚାକିରି ଠକେଇ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 22, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ବେକାର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ତାଲିମ୍‌ । ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଚାକିରି । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି(ସୋମବାର) ସରକାରୀ ସଭାଗୃହରେ ଚାଲିଥିଲା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଯୁବକ ଯୁବତୀ । ହେଲେ ମିଛ ଚାକିରି ଜାଲରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଠକେଇ ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଇଛି ପୋଲିସ । ତାଲିମ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ମିଛ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ।

ଚାକିରି ଠକେଇ (ETV Bharat Odisha)

ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ପୋଲିସ:

ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଠକାମୀର ଶିକାର ହେବା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ । ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡିଛି । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ଗୃହ ଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବକ ନିଜକୁ ରବି ରତନ ସିଂ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୋହାନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଚାକିରି:

ତେବେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜିର ବୈଠକ ପାଇଁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ୫ ଶହରୁ ୧୫ଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ନେବା ସହ ବୈଠକରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବୁଝାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ କିଛି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।

ନେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା:


ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପୁଷ୍ପାବତି ଓ ଯମୁନା ଶବର କହିଛନ୍ତି, ‘ସେମାନେଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ କହି ସେହି ସଭାକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 500 ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ବେକାର ଥିବାରୁ ଏହି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କିଛି କାମ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଏକ ଠକାମୀ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ।’ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଇଡି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


ଆଦିବାସୀ ନେତା ମୋଜେଶ ଦଳବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି କିଛି ଠକ ସଂସ୍ଥା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ।’ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅନୁମତି ମିଳିଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଗଜପତିର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବୈଠକ ସଂପର୍କରେ ପଚାରିବା ସହ ସରକାରୀ ସଭାଗୃହରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଭଳି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନମିଳିବାରୁ ପୋଲିସ ଡାକିଥିଲେ ପୋଲିସ ବି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ।’

3 ଜଣ ଅଟକ:
ତେବେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ବୈଠକ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ସେ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରୀ ଗୃହରେ କିଭଳି ବୈଠକ କରୁଥିଲେ ସେନେଇ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ QR Code ପଠାଇ ମାଗିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଫି'

ନିବେଶ ନାଁରେ ବଡ ଧରଣର ଠକେଇ: 20 କୋଟି ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ

ସମ୍ବଲପୁର ଚାକିରି ଠକେଇ; 18 ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟକ, ଆଉ 13 ଲକ୍ଷ ଜବତ


ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ କାଗଜପତ୍ର:

ତାଲିମ ଦେଉଥିବା ରବି ରତନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି । ଉପରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଭାର ଆୟାଜନ କରିଥିଲୁ । ତେବେ କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ । ପରେ ଦେଇଦେବେ । ଏଥିସହ କିଛି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

PARALAKHEMUNDI JOB FRAUD
PARALAKHEMUNDI POLICE RAID
FRAUD NAME OF JOB
ଗଜପତି ମିଛ ଚାକିରି ଠକେଇ
FAKE REQUIREMENT GAJAPATI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.