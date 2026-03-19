କିଏ ହେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ? ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ନୂତନ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ । କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ପିସିସି ସଭାପତି ? ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।

କିଏ ହେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ସଭାପତି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 19, 2026 at 10:03 PM IST

ଗଜପତି: କିଏ ହେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ସଭାପତି ? ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଗଜପତିରେ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି । କାରଣ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର୍ ହୋତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ସଭାପତି ପଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ । ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା।

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ? ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଗୁଣୁପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ୍ ଗମାଙ୍ଗ ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ବ୍ଲକରୁ ଗତକାଲି 4ଟି ବ୍ଲକ ଓ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଏନଏସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ । ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି କିଏ ହେବ ? ସେନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ।

ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେବ । ତେଣୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

