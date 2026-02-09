ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, ନାବାଳିକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ମୃତ କୁକୁର !
ଗଜପତି: ମଲା କୁକୁର ଦେଲା ନୂଆ ଜୀବନ ଦାନ... ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ଛାତ୍ରୀ । ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ ?... ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଞ୍ଚିଗଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ । ମରି ଯାଇଥିବା କୁକୁର ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ । କଥାଟି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ । ମାତ୍ର କଥାଟି ସତ । ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ....
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ମଲା କୁକୁର:
ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀ ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ବ୍ରିଜରୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ କୁକୁରର ମୃତଦେହ ଭର୍ତ୍ତି ବସ୍ତା ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ । ହୁଏତ ସେଠାରେ ସେହି ବସ୍ତା ନଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ ।
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି । କେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସେନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅଟି ବ୍ରିଜରୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିବା ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 2 ଜଣ ଓ ତଳେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ ଓ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଲ ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ।"
