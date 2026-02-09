ତିବ୍ଦତୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ନାବାଳକ ଅଟକ
ଗଜପତିରେ ଜଣେ ୭ ବର୍ଷୀୟା ତିବ୍ଦତୀୟ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୋହନା ପୋଲିସ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
Published : February 9, 2026 at 3:51 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତିରେ ଲଜ୍ଜା । ଜଣେ ୭ ବର୍ଷୀୟ ତିବ୍ଦତୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଅଟକ । ମୋହନା ଥାନା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା । ଜଣେ ତିବ୍ଦତୀୟ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ରହୁଥିବା ଏକ ପରିବାର ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାବାଳକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଓଡିଆ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି l
ତିବ୍ଦତୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ:
ଗତକାଲି (ରବିବାର) ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଦୁହେଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଘରେ ଏକା ଥିଲେ । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାବାଳକ ଜଣକ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୋହନା ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନାବାଳକକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି l
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ଏସପି ଜତିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ତିବ୍ଦତୀୟ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଉକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି । POCSO ACT ଅନୁଯାୟୀ Case no 22, date 08.02.2026, U/S 65(2),352(2), BNS/SEC 6 POCSO ACTରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି