ETV Bharat / state

‘ମୋନ୍ଥା’ ପରେ ଗଜପତି; ହଟିଛି ବାତ୍ଯା ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିକୁ କରିଛି ସଂଗୀନ

କେବଳ ମାଟି ଅତଡ଼଼ା ଧସିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।

ମୋନ୍ଥା ପରେ ଗଜପତି; ହଟିଛି ବାତ୍ଯା ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିକୁ କରିଛି ସଂଗୀନ
ମୋନ୍ଥା ପରେ ଗଜପତି; ହଟିଛି ବାତ୍ଯା ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିକୁ କରିଛି ସଂଗୀନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2025 at 9:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ହଟିଛି ବାତ୍ଯା ‘ମୋନ୍ଥା’ ର ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ସଂଗୀନ କରିଛି । ଯଦିଓ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତିକି ବି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମିତି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାରୁ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂସ୍ଖଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ମୋନ୍ଥା ପରେ ଗଜପତି; ହଟିଛି ବାତ୍ଯା ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିକୁ କରିଛି ସଂଗୀନ (ETV BHARAT ODISHA)


ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ମୋନ୍ଥା’ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ମାଡ ହୋଇଥଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଛି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି । ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଟଳିଯାଇଛି । ତେବେ ଗତ 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ଜାରି ରହିଛି । ଫଳରେ ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ସହ ଗମନାଗମନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଭୂସ୍ଖଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି
ଭୂସ୍ଖଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି (ETV BHARAT ODISHA)

ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ଲିଙ୍ଗା, ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଏସ.କରଡ଼ାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବଣ୍ଡା, ଆର.ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ଅନଘା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ଗାଁ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ଯ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରମେଶ ଶବର।

ଭୂସ୍ଖଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି
ଭୂସ୍ଖଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀ ଫୁଲୁଥିବାରୁ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଶରଧାପୁର ପୋଲ ଉପରେ 5 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅବରୋଧ ହଟାଇ ରାସ୍ତା ସ୍ବାଭାବିକ କରାଯାଇ ପାରିଛି । ତଥାପି ଏବେବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଲୋକେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସୁଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍.କରଡ଼ାସିଂ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି ।

ଭୂସ୍ଖଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି
ଭୂସ୍ଖଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି (ETV BHARAT ODISHA)


କେବଳ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଶରଧାପୁର, ଭିନ୍ନଳା, ବାପୁଜୀ ପେଣ୍ଠ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଲୋକେ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟି.ଶେଖର। ସେପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ଏବଂ ହାଲୁକା ମାଟି ଯୋଗୁଁ ସଫେଇ ସମୟରେ ମାଟି ଅତଡା ପୁଣି ଧସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ।"

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 5ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ରତନୟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 5ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। (ETV BHARAT ODISHA)

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 287ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ 10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ତେଣୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଅତଡା ଧସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । ସେଗୁଡିକ ସଫା କରି ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅତିଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୁରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଫୋକସ କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମନ ଯାଏଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।

287ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ 10ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ।
287ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ 10ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)



ଟଳିଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଭୟ ଏବେ ବି ରହିଛି । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାବାତ୍ୟାକୁ ୨୬ ବର୍ଷ; ବିଶ୍ବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶା, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାଜିଛି ଓସଡମା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା 'ମୋନ୍ଥା', ଆହୁରି 3 ଦିନ ବର୍ଷିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

MONTHA DEVASTATION IN GAJAPATI
CYCLONE MONTHA EFFECT FOLLOWUP
CYCLONE MONTHA
ଗଜପତିରେ ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ
CYCLONE MONTHA EFFECT FOLLOWUP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.