ETV Bharat / state

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲେ 5000 ଲୋକ, ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'କୁ ନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

ODISHA CYCLONE
ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାରେ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୨୬୪ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରମୁହାଁ ଲୋକେ। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି) : ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗଭୀର ଅବପାତ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍‌ରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା। ବିଶେଷକରି ରାୟଗଡ଼ା, ଗୁମ୍ମା ଓ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇବା ସହ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୧୩୯ରୁ ଅଧିକ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ୍‌ରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଅବବାହିକା ରହିଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଦୀତଟବର୍ତ୍ତୀ ସାରା, ବାଡ଼ିଗାଁ ଓ ପାଲସିଂ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୨୬୪ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ODISHA CYCLONE
ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାରେ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୨୬୪ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରମୁହାଁ ଲୋକେ। (ETV Bharat Odisha)
  • ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ !

କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡବା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲସିଂସ୍ଥିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୁଲି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଲୁଲିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନଦୀତଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ରହିବା ସହ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରିବାର ସହ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପାଲସିଂର ରାମ ବେହେରା ଓ ମୁଟାକି ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ଆଦର୍ଶ ନଗରରେ ଥିବା ବାଡ଼ିଗାଁର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜିତୁ ହିମିରିକା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଥର ଗାଁରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଚାଷଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଜୀବନହାନିର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ।

ODISHA CYCLONE
ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାରେ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୨୬୪ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରମୁହାଁ ଲୋକେ। (ETV Bharat Odisha)

ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଓ ଭରସା ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜିତୁ କହିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କଇଁପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ODISHA CYCLONE
ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାରେ ୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ୨୬୪ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରମୁହାଁ ଲୋକେ। (ETV Bharat Odisha)
  • ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରମୁହାଁ ଲୋକେ

ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ଜାରି ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଜପତିରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବ: ଭାଙ୍ଗିଲା 5 ଘର, 3,170 ଜଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ମାଲକାନଗିରିରେ 4 ପୋଲ ବୁଡିଲା: କାଲିମେଳା-ମୋଟୁ-ପଡିଆ ଯାତାୟତ ଠପ୍‌, ବାୟାପଡା ଘାଟିରେ ଧସିଲା ମାଟି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

GAJAPATI CYCLONE EVACUATION
ଗଜପତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ
CYCLONE PREPAREDNESS
ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ
GAJAPATI CYCLONE SHELTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.