ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମା’ ଧନଦାତ୍ରୀ; ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୪୧ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ଲଷ୍ମୀ
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ସହରର ୪୧ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ସହର । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : October 26, 2026 at 6:24 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା । ମା’ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ସାରା ସହର । ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳର ୪୧ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଶୁଭ କଳସ ସ୍ଥାପନ ସହ ମା’ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି । ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗକୁ ପୂଜକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ । ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏହି ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ । ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମା’ଙ୍କ ମିଳିତ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ । ସେପଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଛି ।
ମୀନା ବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ପୀତବାସ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମା’ ଧନଧାତ୍ରୀଙ୍କ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ ପରେ ସମଗ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ବେଶ ମନୋରମ ହୋଇ ଉଠିଛି । ମା'ଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଟଳି ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆସନ୍ତୁ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରନ୍ତୁ ।"
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶତ୍ରୁଘନ ମାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟାପି ପାଳିତ ହେବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଉତ୍ସବ । ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପୂଜା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୪ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନିଆରା ଉତ୍ସବ; ନୟାଗଡ଼ରେ 2100 ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବର ମନାସି କୁମାରୀ ପାଳୁଛନ୍ତି 'ଜହ୍ନି ଓଷା', କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉଦଯାପନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ