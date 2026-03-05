ଗହୀରମଥା ନିଷେଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ, ୪ ମାସରେ ୪୦୦ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ
ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ । ୪ ମାସରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ । ୪୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲାଣି ବନବିଭାଗ । ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି ମାଛ ମାଫିଆ ।
March 5, 2026
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗହୀରମଥାରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିବେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗହୀରମଥାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମାଛ ଧରା ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର କରି ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିଷେଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ପଶି ମାଛ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି । ଯାହା କଇଁଛମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି । ଗତ ୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ୪୦ ଲକ୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆରମ୍ଭ ହେବ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ:
ଡାଙ୍ଗମାଳ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ୧୦-୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ସ୍ଫୋରାଟିକ ନେଷ୍ଟିଂ ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଛମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
୪ ମାସରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ:
ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷସାରା ଗହୀରମଥା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମାଛମରା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ । ଧାମରା ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୦ କିଲୋମିଟର ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଠାରୁ ଭିତରକୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ମାତ୍ର ମାଛ ଲୋଭରେ ଟ୍ରଲରମାନେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି । ସେଗୁଡିକୁ ଜବତ କରାଯାଉଛି । ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୧ଟି ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ପାଖାପାଖି ୪୦୦ ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ ପ୍ରାଇସ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି ।"
ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଣ କୁହନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍:
ପରିବେଶବିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାହାର ଉପକୂଳକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଜାଫନା ଉପକୂଳରୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ସହିତ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାର ଗାଇଡ ଲାଇନ ରହିଛି । ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ, ବନବିଭାଗ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରି କିଛି ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଲର ଧରିବା ବେଳେ ବନବିଭାଗ କେବେ ହେଲେ ଲେଖୁନାହିଁ ସେମାନେ କଇଁଛ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଅଲିଭ ରିଡଲେର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ସେହି ଆଇନକୁ କଡାକଡି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ଟ୍ରଲର ମାଡରେ ଯାଉଛି କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରାଣ:
ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଗହୀରମଥାରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡିଛି । ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟ ହେଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପରେ ସେମାନେ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଦେବୀ ମୁହାଣ ଓ ଗହୀରମଥାରେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ।
ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍:
ପରିବେଶବିତ୍ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ମାଛ ମାରୁଥିବା ଟ୍ରଲର ଗୁଡିକ TED (TURTLE EXCLUSIVE DEVICE) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଛ ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ଗୁଡିକ ବାହାରି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି । କୌଣସି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କାହାର ବୃତ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟରେ ହୋଇଥିବା କଇଁଛ ପଥ ଯୋଜନା ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ସହାୟ ହେବ ।"
କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାତ ମାସ ମାଛଧରା ଉପରେ କଟକଣା:
ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ଗହୀରମଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ଏଠାକୁ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମେ' 31 ଯାଏଁ 7 ମାସ ଧରି 1437 ବର୍ଗ କି.ମି. ପରିମିତ ଗହୀରମଥା ସମେତ ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଯାଏଁ 160 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗିଥାଏ । ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ମାଛଧରା ଓ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଥାଏ । ଏଥିସହ ଏହି ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାବୁବାଲି ଓ ଅଗରନାସୀରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ଉଭୟ କଇଁଛମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବେଆଇନ ମାଛ ମାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଟ୍ରଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଏ ।
କେତେ ଉପକାରୀ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ:
ପରିବେଶବିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଜେଲି ଫିସକୁ ଖାଇଥାଏ । ଜେଲି ଫିସ ଉପକୂଳରୁ ମାଛ, ଯାଆଁଳା ଖାଇ ମାଛ ବଂଶ ଲୋପ କରିଦିଏ ଏବଂ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଜେଲିଫିସକୁ ଖାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ବିଦେଶ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମାଛ ପାଇଁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି ।
