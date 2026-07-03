ETV Bharat / state

ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଦେଲେନି ଜାତି ଭାଇ ! ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଶେଷକୃତ୍ୟ

ଶ୍ମଶାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବାରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ

FUNERAL DELAYED FOR 24 HOURS
ଶ୍ମଶାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବାରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 3, 2026 at 2:02 PM IST

|

Updated : July 3, 2026 at 2:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାୟଗଡ଼ା: ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଜିଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନ୍ତିମସଂସ୍କାର ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶେଷଖାଲ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।

ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଦେଲେନି ଜାତି ଭାଇ ! ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଶେଷକୃତ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଜିଗାଁ ଗ୍ରାମର ଜାକାକା ଦାମ (୬୫) କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିଛି ମାସ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ମଶାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୃତଦେହ ଘରେ ରହିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ।

ଆଲୋଚନା ପରେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶେଷଖାଲ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

ଗାଜିଗାଁ, ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତ ହୁଇକା କହିଛନ୍ତି, "ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସେ 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଲୋକ କହିଥିଲେ ।"

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ।

ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁଣିଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଓ ଆଇନସମ୍ମତ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Rain Alert: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା

Last Updated : July 3, 2026 at 2:17 PM IST

TAGGED:

RAYAGADA
FUNERAL DISPUTE
RELIGIOUS
ରାୟଗଡ଼ା
FUNERAL DELAYED FOR 24 HOURS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.