ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ: ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି, ପୋଲିସର ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

୨୦୨୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭୋସଲେ ଶୁଭମ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡରେ ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ୍‌ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Independence day parrade
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2026 at 12:38 PM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୮୦ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ଯାଏ ସେଠାରେ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ୍ ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦର ସିଂଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେଡ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ବାଲିଗୁଡା ଏସଡିପିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୨୦୨୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭୋସଲେ ଶୁଭମ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରେଡରେ ପ୍ରାୟ ୫୧ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ୍‌ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ (ETV Bharat Odisha)


ଉତ୍ସାହର ସହ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ଯାସ ପରେଡ



ଚଳିତବର୍ଷ ପରେଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳ ଭାଗ ନେଉଛି। ସେହିପରି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ ଇନ୍‌ଫ୍ୟାନଟ୍ରି ବାଟାଲିୟନ, ଆଇଟିବିପି, ସିଆର୍‌ପିଏଫ୍, ବିଏସ୍ଏଫ, ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସ‌ହ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଏନ୍‌ସିସି ଏବଂ ସ୍କାଉଟଗାଇଡ୍ ଆଦି ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କଳାକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଜନା ପାଜନା ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ଯାସ ପରେଡରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କମାଣ୍ଡର ଭୋସଲେ ଶୁଭମ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ନେତୃତ୍ବ ନେଇଥିଲେ।

Independence day parrade
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)



୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା



ଅପରପକ୍ଷରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଲାଗି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ସାଦା ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ।

Independence day parrade
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)



ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଏନେଇ ସିପି ଏସ୍. ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆର୍ମି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଏସଓଜି, ଛତିଶଗଡ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ପାଗ ଠିକ ଥିଲା। ତେବେ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ତାହା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରଯାଇଛି ବୋଲି ସିପି କହିଛନ୍ତି।

Independence day parrade
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)


'ପରେଡରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି'



ଛତିଶଗଡ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ମନୋଜ କୁମାର ଗୁପ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ୨୦୨୩ ରେ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଆତିଥ୍ୟତା ମିଳୁଛି। ପରେଡରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି।

Independence day parrade
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେଡ୍ ରିହଲସଲ, ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ 1,50,000 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 100 ମହିଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : August 13, 2026 at 1:15 PM IST

TAGGED:

BHUBANESWAR INDEPENDENCE DAY PARADE
FULL DRESS INDEPENDENCE DAY PARADE
INDEPENDENCE DAY 2026 BHUBANESWAR
ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପରେଡ 2026
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.