ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବ ଜାଳେଣି କାଠ; ମାତ୍ର ବ୍ୟୟ ବହୁଳ, ଜମିଲାଣି ବ୍ୟବସାୟ (ETV BHARAT ODISHA)
ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରତରେ ହାହାକାର । ପୂର୍ବ ଭଳି ଏବେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ । ବିଶେଷକରି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପୂଜକମାନେ । ସ୍ଥିତି ଏମିତି କି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରିବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି । ଗ୍ୟାସ୍ ର ଅଭାବ ଦେଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହାର ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ କେବଳ ଜାଳେଣି କାଠ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ । କୋଇଲା ତ ବଜାରରେ ମିଳୁନାହିଁ । କେବଳ ଜାଲେଣି କାଠ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରସା ।
ଜାଳେଣି କାଠ ଦର ବି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ବଢ଼ି ଗଲାଣି । ଜାଳେଣି କାଠରେ ପୁଣି କାଠ ଅଛି । ଝାଉଁ କାଠ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବେଶ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହାର ଦର ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଏହା ଏବେ 22 ଶହରୁ 25 ଶହ ହୋଇଗଲାଣି । ଯେଉଁ କାଠର ଦର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 4 ଶହରୁ 5 ଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତାହା ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ବାକି ଯେଉଁ କାଠ ଆଣି ରୋଷେଇ କଲେ ସେଥିରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ବିଶେଷକରି ପଟାସ, ଚାଖୁଣ୍ଡି, ଶାଳ, ଆମ୍ବ ଆଦି କାଠର ଦର ବି ବହୁତ । ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କଲେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିଲେ, ସେଥିରେ କେବଳ ଯେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ଏହା ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହେବ ।
ଗ୍ୟାସ୍ ର ସଙ୍କଟ ପରେ କାଠ କିଣିବାକୁ କାଠ ଗୋଲାରେ ଭିଡ଼ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଏନେଇ ଖାନନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଶୁକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗ୍ୟାସ୍ ର ଅଭାବ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ କାଠ ଚୁଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି । କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି । ମାତ୍ର ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲୁ । ଏବେ ପୁଣି କାଠ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି 60ରୁ 70 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲି । ଏବେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ତେଣୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ୟାସ୍ ର ଅଭାବ ଦେଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହାର ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ କେବଳ ଜାଳେଣି କାଠ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ । (ETV BHARAT ODISHA)
ସେହିପରି କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛିନ୍ତି । ଦେବରାଜ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗ୍ୟାସ୍ ର ପ୍ରଭାବ କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡିଛି । ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଛି । ଅନେକ ଭୋଜି ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଣି ସାରିଛୁ । ମାତ୍ର ରୋଷେଇ କାମ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ କାଠ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କାଠରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବ ।"
କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛିନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ର ସଙ୍କଟ ପରେ କାଠ କିଣିବାକୁ କାଠ ଗୋଲାରେ ଭିଡ଼ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଜାଳେଣି କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଳେଣି କାଠ ଆଣି କାଠ ଗୋଲାରେ ରଖିଲେଣି । ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଜାଳେଣି କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଅନେକ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାଠ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି । ତେଵେ ଆଗକୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଜମିବ," ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାଟେରିଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପୂଜକମାନେ । (ETV BHARAT ODISHA)
